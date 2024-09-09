Школьники, которые пользуются ChatGPT в обучении, хуже сдают тесты: результаты исследования

Старшеклассники, которые пользовались ChatGPT при практических задачах по математике, хуже выполняли тесты по этому предмету по сравнению со школьниками, у которых не было такой возможности. Несмотря на то, что пользователи чат-ботом решили на 48% больше практических задач, в итоге получили на 17% худшие результаты на тесте по соответствующей теме.

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В то же время у школьников, которые пользовались искусственным интеллектом как репетитором, смогли лучше справляться с практическими задачами, решая на 127% больше задач, чем ученики, которые не пользовались такой помощью. Результаты исследования опубликовало издание Нechingerreport.

Исследователи считают, что проблема в том, что ученики используют ChatGPT как "костыль". Когда исследователи анализировали вопросы, которые подростки вводили в чат-бот, оказалось, что школьники зачастую просто спрашивали ответ. Поэтому дети не развивали навыки, возникшие в результате самостоятельного решения проблем.

В то же время проблемой могли стать ошибки ChatGPT. В частности, он давал правильные ответы на математические задачи только в половине случаев. Кроме того, арифметические вычисления ИИ были ложными в 8% случаев, но большая проблема заключалась в том, что его пошаговый подход к решению проблемы был ложным в 42% случаев.

В исследовании принимали участие около тысячи учеников с 9 по 11 классы осенью 2023 года. Учителя сначала просматривали предварительно проведенный урок всем классом, а затем их классы случайным образом распределяли для практики математики в одном из трех способов: с доступом к ChatGPT, с доступом к репетитору ИИ на базе ChatGPT или вообще без высокотехнологичных средств. Ученикам каждого класса ставили одинаковые практические задачи с или без ИИ. После этого они проходили тест, чтобы проверить, насколько хорошо они усвоили концепцию.

В опросах, сопровождавших эксперимент, студенты сказали, что они не думают, что ChatGPT заставляет их меньше учиться, хоть и так.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в некоторых школах Дании разрешили использовать ChatGPT на уроках.

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