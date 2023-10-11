В некоторых школах Дании разрешили пользоваться ChatGPT на уроках: чем это полезно для детей

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
108
В некоторых школах Дании разрешили пользоваться ChatGPT на уроках: чем это полезно для детей

Учительница английского языка из Дании столкнулась с проблемой того, что ученики начали выполнять домашние задания с помощью чат-бота ChatGPT. Такие действия препятствовали обучению, и педагог решила ввести использование искусственного интеллекта в образовательный процесс.

В комментарии Еuronews Мэтте Молгаард Педерсенн рассказывает, что подобную тенденцию среди школьников заметила не сразу. Когда поняла, в чем причина, стала говорить с подростками о том, как такой ресурс может улучшить изучение предмета.

По ее словам, если детям не запрещать пользоваться современными технологиями, они смогут открыто говорить об их помощи, а это улучшит доверие в образовательном сообществе. После Педерсенн опыт подхватили и другие школы, теперь учебных заведений, поощряющих использование чат-бота в некоторых классах в рамках двухлетнего проекта, стало уже пять.

Видео дня
В некоторых школах Дании разрешили пользоваться ChatGPT на уроках: чем это полезно для детей

Школьники такую инициативу поддерживают и говорят, что ChatGP дает ответ на все вопросы за считанные секунды.

"Я считаю, что это замечательно. Я имею в виду, что это инструмент, почти как поисковая система, но с ним можно быть более конкретными, и он может давать более точные ответы, чем просто вводить что-либо в Google", – рассказывает один из школьников.

На одном из уроков английского языка ученикам было предложено проанализировать новеллу вначале самостоятельно, а затем с помощью чат-бота с искусственным интеллектом. Педагог делится, что таким методом удается подкрепить главную цель школьной системы – научить детей, а не выявить списывающих.

Тине Виренфельдт Йенсен, консультант по вопросам образования и член экспертной группы Министерства образования Дании по ChatGPT, считает, что важно вести открытые разговоры со школьниками.

В некоторых школах Дании разрешили пользоваться ChatGPT на уроках: чем это полезно для детей

"Во многих заведениях на данный момент, на самом деле, нельзя говорить об искусственном интеллекте, потому что тогда вас заклеймят как плохого человека. А это совсем не полезно для развития здоровой, интересной, компетентной молодежи", – сказала она.

Многие преподаватели идут противоположным путем и видят необходимость в "защищенных от ChatGPT" тестах и задачах. Но такой шаг вернет в прошлое и приведет к возобновлению письменных экзаменов, после многолетнего использования только компьютерных заданий.

Некоторые педагоги требуют от школьников показать историю редактирования и черновика, чтобы они доказали свой процесс мышления. Другие же менее озабочены, мол, некоторые ученики всегда находили способы списать, а использование искусственного интеллекта последний вариант.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что учительница из Великобритании дала совет украинским коллегам, как оценивать знания школьников в условиях войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!