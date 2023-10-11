В некоторых школах Дании разрешили пользоваться ChatGPT на уроках: чем это полезно для детей

Учительница английского языка из Дании столкнулась с проблемой того, что ученики начали выполнять домашние задания с помощью чат-бота ChatGPT. Такие действия препятствовали обучению, и педагог решила ввести использование искусственного интеллекта в образовательный процесс.

В комментарии Еuronews Мэтте Молгаард Педерсенн рассказывает, что подобную тенденцию среди школьников заметила не сразу. Когда поняла, в чем причина, стала говорить с подростками о том, как такой ресурс может улучшить изучение предмета.

По ее словам, если детям не запрещать пользоваться современными технологиями, они смогут открыто говорить об их помощи, а это улучшит доверие в образовательном сообществе. После Педерсенн опыт подхватили и другие школы, теперь учебных заведений, поощряющих использование чат-бота в некоторых классах в рамках двухлетнего проекта, стало уже пять.

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Школьники такую инициативу поддерживают и говорят, что ChatGP дает ответ на все вопросы за считанные секунды.

"Я считаю, что это замечательно. Я имею в виду, что это инструмент, почти как поисковая система, но с ним можно быть более конкретными, и он может давать более точные ответы, чем просто вводить что-либо в Google", – рассказывает один из школьников.

На одном из уроков английского языка ученикам было предложено проанализировать новеллу вначале самостоятельно, а затем с помощью чат-бота с искусственным интеллектом. Педагог делится, что таким методом удается подкрепить главную цель школьной системы – научить детей, а не выявить списывающих.

Тине Виренфельдт Йенсен, консультант по вопросам образования и член экспертной группы Министерства образования Дании по ChatGPT, считает, что важно вести открытые разговоры со школьниками.

"Во многих заведениях на данный момент, на самом деле, нельзя говорить об искусственном интеллекте, потому что тогда вас заклеймят как плохого человека. А это совсем не полезно для развития здоровой, интересной, компетентной молодежи", – сказала она.

Многие преподаватели идут противоположным путем и видят необходимость в "защищенных от ChatGPT" тестах и задачах. Но такой шаг вернет в прошлое и приведет к возобновлению письменных экзаменов, после многолетнего использования только компьютерных заданий.

Некоторые педагоги требуют от школьников показать историю редактирования и черновика, чтобы они доказали свой процесс мышления. Другие же менее озабочены, мол, некоторые ученики всегда находили способы списать, а использование искусственного интеллекта последний вариант.

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