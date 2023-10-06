Учительница из Великобритании дала совет украинским коллегам, как оценивать знания школьников в условиях войны

Самая распространенная причина учебных потерь среди украинских школьников – разрыв во времени обучения, вызванный в том числе и войной. Это приводит к проблемам в усвоении знаний и усложняет их дальнейшее применение. Такая ситуация влияет на физическое и психическое состояние детей, снижая их вовлечение в уроки.

Доктор Хелен Чайлдерхаус, директор по вопросам профессиональной практики и интернационализации в Школе образования Университета Линкольна Великобритании рассказывает Освітории, как работать с детьми, которые понесли образовательные потери и как правильно оценивать их знания. Она обращает внимание на то, что особенно важно учитывать травматический опыт детей.

По ее словам, для того чтобы вернуть школьникам способность вспоминать и применять знания, которые они уже имеют, необходимо создать безопасную среду. Ученики, которые чувствуют себя некомфортно во время учебы, не могут полноценно воспринимать информацию, как бы ни старались преподаватели.

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Другие факторы также влияют на уровень вовлеченности детей в образовательный процесс, в том числе на концентрацию во время обучения. Для того чтобы понять эффективна ли подача материала, нужно получить информацию об уровне знаний учеников, в частности, использовать итоговые или формировочные оценивания, которые есть и в Украине и в Великобритании, отмечает Чайлдерхаус.

Итоговое состоит в определении уровня знаний за четверть, семестр или учебный год. Чаще используют письменную работу для такого метода оценивания, который может быть инициирован управлением образования или непосредственно учителем, объясняет директор школы.

Однако оно рассчитано на память учащихся. А из-за эмоциональных травм, включая последствия войны и перерывы в учебе, могут возникать проблемы с припоминанием материала за пропущенный период. Поэтому для определенной категории школьников итоговая оценивание не будет эффективной, отмечает доктор.

Чайлдерхаус рекомендует использовать формировочное оценивание для детей, имеющих потери в учебе. Оно может проводиться в устной, письменной или наблюдательной форме и предусматривает шаги, помогающие определить уровень знаний учеников на данный момент и спрогнозировать дальнейшие уроки.

"У меня есть ученики, у которых есть проблемы с чтением и письмом, но в то же время они способны в математике. Так что я не хочу, чтобы они провалили контрольную работу по математике только потому, что не умеют хорошо писать. Поэтому я позволяю им продемонстрировать свои знания устно, задаю вопросы. И это для ребенка менее стрессовая форма", – отмечает директор по профессиональной практике.

Она добавляет, что для разных школьников, которых можно разделить на определенные группы, лучше подбирать разные типы оценивания. В частности, отмечает, что формировочная оценка меньше нагружает память детей, что особенно важно для тех, кто пережил травмирующие события.

Также доктор отмечает, что постоянное тестирование истощает и школьников и учителей. Несомненно, важно составлять план с контрольными точками, в которых останавливаться и проверять уровень знаний и понимать, что нужно наверстать. Однако делать слишком много проверочных остановок не стоит, это приводит к перегрузке. Лучше в таких случаях делать короткие устные опросы, которые помогут определить текущую точку.

Рекомендует Чайлдерхаус и включать творческие проекты, например для оценки письма дать детям задачу писать дневник, вымышленную историю или подробно описать свою осведомленность о природе.

Для оценки чтения в Великобритании используют книги по цветам, каждый из которых обозначает определенный уровень. Поэтому школьники, переходя от цвета к цвету, овладевают более сложной терминологией и речью, а учителя могут оценивать навыки чтения учеников.

Динамику в изучении математики можно отследить, анализируя методы, которыми дети пользуются для решения задач. В частности, как школьники отталкиваются от конкретных данных и используют гипотетическое мышление. Также периодически можно предлагать ученикам найти альтернативный способ решения задач.

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