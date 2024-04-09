Школьники Ривне третий год подряд могут остаться без летних лагерей: что случилось

В школах Ривне третий год подряд из-за угрозы ракетных обстрелов может не быть летних лагерей. Пока вопрос еще не обсуждался в городском управлении образования. В прошлом году среди родителей проводили опрос, однако решили не набирать группы на период каникул.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину летом лагеря посещало более 6,5 тысячи детей. Однако в 2022 и 2023 годах из-за ситуации безопасности власти города решили отказаться от такой инициативы. Об этом сообщило Радио Трек.

Также пришкольные лагеря не планируют открывать в Кременчуге. Там переживают за безопасность детей. В то же время, в городе предлагают частные дневные группы.

В Киевской области, после окончания учебного года, для школьников в июне будут работать летние лагеря. Заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Жанна Осипенко сообщила, что в регионе стартовала программа "КЕЧ", целью которой является проведение занятий для учеников начальных классов. Проект будет работать в течение лета и предусматривает восполнение пробелов в навыках чтения, письма и цифры.

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