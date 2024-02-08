Школьники Ривненщины будут сдавать НМТ-2024 под землей

Выпускники школ Ривненской области будут сдавать национальный мультипредметный тест в укрытиях. В настоящее время формируют списки учебных заведений, где дети смогут пройти тестирование, и продолжают обустраивать интернет.

Об этом сообщает Ривненская областная государственная администрация. В частности, по словам директора Львовского регионального центра оценивания качества образования Ларисы Середяк, несмотря на наличие убежищ, которые должны отвечать определенным требованиям, школьников необходимо также обеспечить соответствующим компьютерным оборудованием и интернетом.

"Прежде всего, это обеспечение соответствующего компьютерного оборудования, наличие скоростного интернета и места для персонала. Кроме того, поскольку тестирование будет проходить в укрытии, то оно должно соответствовать требованиям по доступности в соответствии с государственными строительными нормами и стандартами", – отмечает Середяк.

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Она добавила, что НМТ будет продолжаться более четырех часов с перерывом и будет состоять из основной и дополнительной сессии в компьютерном формате. Для его проведения должны быть обустроены специально созданные временные экзаменационные центры.

Директор львовского центра оценивания качества образования отметила, что пункты создадут в помещениях учебных заведений, которые будут обеспечены техникой для обеспечения онлайн-тестирования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что стало известно обязательные требования к помещению, где будет проходить НМТ.

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