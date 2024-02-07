НМТ-2024: стало известно обязательные требования к помещению, где будет проходить тестирование, и количеству выпускников

Национальный мультипредметный тест в 2024 году будет проходить в две сессии с 14 мая по 19 июля. Школьники будут сдавать экзамены в компьютерном формате в специально созданных экзаменационных центрах, как в Украине, так и за рубежом. Указанное количество учеников не может быть менее 30 участников и больше 60.

Временные пункты будут созданы на базе школ, которые смогут технически обеспечить онлайн-тестирование и отвечать определенным требованиям. В частности, центры, где будет проходить НМТ-2024, должны размещаться в отдельных зданиях или их частях, чтобы они были изолированы на время экзамена, передает Osvita.ua. Кроме того, рядом с такими помещениями должно быть расположено укрытие, рассчитанное на количество всех участников и работников центра.

До завершения НМТ, которое продлится 4 часа, выпускники не смогут выходить за пределы временного экзаменационного центра. В частности, и во время 20-минутного перерыва все участники должны находиться в помещении здания.

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В пунктах проведения тестирования должно быть:

аудитории с рабочими местами для участников НМТ;

место ответственного за пункт проведения оценивания, обустроенный портативный компьютер с интернетом, принтером и по возможности сканером;

резервные ПК с интернетом и обозначеные надписью "Резерв". Такие ПК могут быть установлены в каждой аудитории;

медицинский работник;

отдельное здание, куда школьники пойдут на перерыв.

Находиться в одном центре во время проведения НМТ может от 30 до 60 участников. Однако при необходимости может быть создан центр, где экзамен будет сдавать 29 и меньше выпускников.

В аудиториях, где будет проходить тестирование, должно быть обустроено от 10 до 20 рабочих мест для участников с ПК подключенными к интернету. В других случаях количество выпускников, которых меньше или больше определенных норм, следует согласовывать с Украинским центром оценивания качества образования. Кроме этого, должны быть рабочие места старшего и инструктора с ПК и интернетом, а также стулья, столы и т.п. для личных вещей участников.

Как ранее сообщала директор УЦОКО, в аудиториях будет вестись видеонаблюдение, чтобы у школьников не было соблазна списывать.

Информацию о том, где именно каждый из участников будет проходить тестирование, можно будет узнать в личных кабинетах после регистрации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда ученики получат результаты НМТ-2024 и в каком формате.

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