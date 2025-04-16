Школьники сидят на дереве: как происходит обучение в приграничной деревне в Черниговской области. Фото

В селе Ивановка Семеновской общины Черниговоской области дистанционное обучение, во время которого дети сидят на деревьях, чтобы "поймать" интернет-связь. Уже месяц здесь нет связи из-за повреждения башни.

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Фото со школьниками опубликовала местная жительница Лариса Надточей в Facebook. Женщина поделилась, что жители села не могут месяц никуда дозвониться, а дети не могут учиться нормально.

"Никуда нельзя дозвониться, до скорой и еще куда нужно. Многие ожидают известия, дети, которые находятся на дистанционном обучении, не могут зайти на уроки. Чтобы дозвониться, нужно по улице или по огороду бегать и искать связь", – написала Надточей.

Делопроизводитель Семеновской общины Вадим Полосин в интервью Суспільному рассказал, что у людей нет связи и интернета с 16 марта. По его словам, когда произойдет возобновление связи, им не говорят, однако уверяют, что бригады над этим работают. Относительно обучения детей он отметил, что у них не все так сложно и они адаптировались к таким условиям.

"Интернет-связь кое-где появляется, я думаю, что не так все сложно у детей. Кто адаптируется, возможно и действительно их дети так учатся", – сказал Полосин.

По словам начальницы отдела образования Елены Кресс о перебоях связи жалобы в ведомство не поступали. Она отметила, что в местностях, часто обстреливаемых россиянами, для дистанционного обучения используют усилители мобильной связи. Это отчасти помогает решить проблемы. Кое-где для приобретения такого устройства собирают совместно средства с родителями и коллективом школы.

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