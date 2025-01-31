Имеет ли право учитель не присоединить ребенка к онлайн-уроку, если он опоздал

Учитель обязан присоединить ученика к уроку, который проводится в дитанционном формате, если школьник опоздал на него. Если педагог откажет ученику, это будет нарушением законодательства и он может получить наказание.

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Об этом медиа "Новая украинская школа" сказал юрист ОО "РОДИТЕЛИ SOS" Роман Бондаренко. Специалист пояснил, что на уроке, который проводят в классе, учитель также обязан впустить ребенка, который опоздал.

Право каждого украинца на образование и обязанность детей получать полное общее образование, указаны в Конституции. В частности, в части 1 и 2 статьи 53 сказано: "Каждый имеет право на образование"; "Полное общее среднее образование является обязательным".

Бондаренко также пояснил, что решением Конституционного суда от 4 марта 2004 года (дело о доступности и безвозмездности образования) по делу № 1–4/2004 дали объяснение статьи 53 Конституции, а именно:

"доступность образования как конституционная гарантия реализации права на образование на принципах равенства, определенных статьей 24 Конституции Украины, означает, что никому не может быть отказано в праве на образование и государство должно создать возможности для реализации этого права").

"Итак, недопуск опоздавшего ребенка на урок (в том числе урок, который проводится онлайн), считается отказом в праве на образование, за что учитель может быть привлечен к ответственности", – подытожил юрист.

Ранее Роман Бондаренко отметил, что учитель не имеет права забрать телефон у школьника на уроке или перерыве. Так, педагог нарушает права ребенка на частную собственность.

Согласно законодательству никто не может быть противоправно лишен права собственности, а телефон относится к такой категории.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, вправе ли учитель ставить оценку за поведение.

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