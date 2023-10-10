Школьников Львовской области могут отправить на длительные каникулы: что известно

Ученики львовских школ могут уйти на длительные каникулы. Такая ситуация произойдет, если в городе и области возникнет блекаут.

Информацию сообщил директор департамента образования и науки Львовской областной военной администрации Олег Паска 24 каналу. Он отметил, что решение о продолжительности каникул будет принимать отдельно каждое учебное заведение. Однако область, педагоги и школы готовы к любому развитию ситуации и почти всюду есть генераторы.

"Если температура низкая и не позволяет учиться в классах, если произойдет блекаут и не будет отопления в школах, то, конечно, нужно будет делать каникулы", – сказал Паска.

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Он также добавил, что при необходимости учебные заведения готовы перейти на дистанционную форму, однако этот вопрос будет решаться в индивидуальном порядке.

"Практически все школы области готовы на короткий период перейти на дистанционное обучение. Но надеемся, что до этого не дойдет, и мы выстоим и сможем очно работать", – подчеркнул глава Львовского департамента образования.

По его словам, во всех учреждениях есть соответствующие образовательные платформы для качественного предоставления знаний, а учителя за последние годы усовершенствовали свои навыки в проведении онлайн-уроков.

В 2022 году департамент образования Львовской ОВА предоставлял рекомендации по проведению обучения в осенне-зимний период, в частности, оно должно было начинаться в светлое время суток и если это разрешал температурный режим.

Напомним, по решению Министерства образования и науки Украины школы проводят оффлайн уроки при наличии укрытия и возможности безопасности. В частности, если зимой возобновятся обстрелы по Украине и будут повреждены критическая инфраструктура, то может ввести дистанционный формат. Решение о форме обучения принимает каждое учреждение местной общины самостоятельно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда украинские школьники уйдут на каникулы 2023/2024 учебного года.

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