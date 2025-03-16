Школьница из Тернопольщины одержала победу на национальном этапе 'Олимпиады гениев': какой проект она представила

Восьмиклассница из Тернопольской области завоевала золотую медаль на Национальном этапе международного конкурса "GENIUS Olympiad Ukraine 2025". Богдана Лохвинская представила экологический проект, получивший самую высокую оценку жюри.

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Богдана учится в 8-м классе Шумского лицея. Об этом сообщили на Facebook-странице Шумской территориальной громады.

"Это самый большой в мире конкурс проектов экологического направления для учащихся 8-11 классов, и победа на столь высоком уровне является доказательством значительных научных достижений", – рассказали в громаде.

Свой проект школьница представляла в категории "Наука", он был на тему "Оценка токсичности возвратных вод (на примере возвратных вод после очистных сооружений города Шумск)". Работа охватывала вопрос влияния отработанных вод на окружающую среду.

Отмечается, что Богдана Лохвинская работала над проектом под руководством Людмилы Калуш, директора Шумского лицея. Она являлась ее научным наставником на всех этапах подготовки.

GENIUS Olympiad Ukraine – это крупнейший конкурс проектов экологического направления в мире для школьников 8-11 классов, который ежегодно проводится в Соединенных Штатах Америки с 2011 года.

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