Школьные учебники в Украине будет проверять искусственный интеллект? В сети дискуссия по заявлению МОН

Министерство образования и науки планирует использовать искусственный интеллект при экспертизе украинских школьных учебников. Механизм проверки касается всех этапов подготовки учебной литературы – от обновления требований к книгам и до изменения подходов в доставке книг школам.

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Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева во время заседания парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций, передает Оsvita.ua. Она отметила, что с 2026 года планируется существенно обновить механизмы подготовки учебников для школьников.

В комментариях к сообщению украинцы высказали свое мнение по поводу такой инициативы. В частности, они отметили, что ИИ может ошибаться и дать неправильный ответ.

"Идея не очень, учитывая, что ИИ придумывает то, чего сам не знает. Все одобрит или перефразирует".

"Для чего? Лучшими экспертами являются ученики. Большинство учебников написано на языке профессора, и поэтому дети их практически не открывают".

Однако нашлись и те, кто поддержал такую идею.

"А учебники реально аут! Те авторы сами не смогут решить задания начальной школы".

"Вместо того чтобы проверять, стоит просто взять ИИ и попросить создать учебники для школы. Запретить писать учебники для школьников академикам и профессорам, которые никогда не работали в школе, а также учителям, не прошедшим психологический тест на профессиональное выгорание и на профессиональную деформацию".

"Давно пора. Потому что учебники вроде новые, а в 7-м классе попадались задачки, где картофель 0,80 грн/кг и хлеб за 2,25 грн. Это наталкивает на мысль, что автор себе копипастом занимался и учебники никто не проверял. А НУШ видели пособия? Там даже Google не поможет распознать те мелкие картинки, не то что родители".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что конкурсный отбор школьных учебников будет отныне проводить Украинский институт развития образования.

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