Конкурсный отбор школьных учебников в Украине теперь будет осуществлять другое учреждение

Конкурсный отбор школьных учебников будет проводить Украинский институт развития образования. Это учреждение заменит Институт модернизации содержания образования, который занимался соответствующей процедурой.

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Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Изменения касаются и отбора проектов электронных учебников.

"Внесены изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реализации общегосударственных мероприятий в сфере образования. Осуществлена замена ответственного за проведение конкурсного отбора учебников (в том числе проектов электронных учебников) для соискателей полного общего среднего и высшего образования, а именно государственное научное учреждение "Институт модернизации содержания образования" заменен государственным учреждением "Украинский институт развития образования", – написал чиновник.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций выразил обеспокоенность своевременной печатью и доставкой учебников в школы в 2025 году. Сергей Бабак отметил, что за 2024 год большинство рекомендаций МОН не выполнило и нарушило сроки доставки учебной литературы. Кроме того, отсутствует механизм обеспечения учебниками детей за границей, а также не изменены процедуры конкурсного отбора.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинский учебник был признан одним из лучших в Европе.

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