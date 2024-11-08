Впервые в истории: украинский учебник был признан одним из лучших в Европе

Учебник по немецкому языку для 2-го класса авторства Светланы Сотниковой и Анны Гоголевой получил золотую награду Best European Learning Materials Awards (BELМA). Это первая награда для Украины на престижной премии учебных материалов.

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В конкурсе соревновались 27 издательств, а жюри оценивало более 60 учебников. Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Известно, что при отборе лучших изданий учитывается доступность материала, оформление, качество содержимого и ориентация на потребности ученика.

Победителей премии выбирают в четырех категориях: учебные материалы для детей от 0 до 8 лет, учеников 8-12 лет, 12-17 лет и студентов заведений высшего образования. Украинский учебник получил награду во второй категории.

Соавтор книги Гоголева отметила, что такое отличие стало признанием их усилий и мотивирует к дальнейшей работе.

В короткие списки BELMA попал еще один учебник Сотниковой и Гоголевой – "Немецкий язык. 7 клас".

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