Учебники с картой Украины без Крыма перепечатали: что известно о скандале

Издательство "Літера", которое опубликовало учебники с картой Украины без Крыма, выпустило новый вариант с исправлением "технической ошибки". Учебную литературу уже отправляют в школы по всей стране.

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Основатель издательства Сергей Макаревич отметил, что случай показал, как важно быть точным в деталях. О том, что учебные заведения будут исправлены, сообщили на официальной странице типографии в Facebook.

"Мы допустили досадную техническую ошибку во время печати предыдущего тиража. Ошибку мы исправляем… Хочу заверить вас: проблема решена, и новые учебники уже готовы к использованию в школах. Этот случай для нас стал напоминанием, как важно быть точными во всех деталях. Ведь учебники – это не просто инструмент обучения. Это источник знаний для будущего поколения", – сказал Макаревич.

Напомним, в учебниках по украинскому языку для 7 класса авторства Анастасии Онатий и Тараса Ткачука нашли карту Украины без Крыма. Несоответствие было замечено в электронной версии издания, однако оно также было и в напечатанных книгах. Автор учебника объяснила, что на стоках изображений начали выкладывать "удобные" карты Украины с двумя вариантами изображений – с Крымом и без.

В связи с инцидентом, главный дизайнер был уволен, а всем причастным к выпуску книги вынесены выговоры со штрафными санкциями.

Также к этому учебнику возникли и другие претензии. В частности, на страницах издания были обнаружены изображения обычных карт, таро, наручники, пистолет и чипсы, что может негативно влиять на мировоззрение детей. Более того, в учебнике мало украинского контекста, а школьникам предлагают к анализу иностранные издания.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Артур Пройдаков вступился за авторов учебника и попросил не искать "зради" среди своих.

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