Карта Украины без Крыма. Артур Пройдаков вступился за авторов учебника и попросил не искать 'зраду' среди своих

Учитель украинского языка и литературы, вошедший в топ-10 лучших мира, вступился за авторов учебников, в которых на карте Украины не было Крыма. Педагог призвал не искать ныне "зраду" или идеологического заговора среди своих и заверил, что специалисты создают одни из лучших изданий по украинскому языку и литературе.

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Пройдаков отметил, что ошибки могут случаться у всех, поэтому нужно не критиковать, а исправлять, анализировать и пытаться избегать их. Об этом педагог написал в сообщении в Facebook.

"Мне кажется, не время искать измену среди своих, не время. Уверен, что случаются ошибки. Искать идеологические заговоры и контексты, мне кажется, не стоит. Объяснения авторы написали сразу в соцсетях, прокоммуникировали, готовы обсудить это со СМИ и ответственными за печать ", – написал учитель.

"Смысла ссориться и критиковать сейчас – не вижу. 1) Нашли ошибку. 2) Исправили ее. 3) Прокомментировали и проанализировали. 4) Больше стараемся не совершать ошибок. Но я точно против "репрессий" и "учебникоцида" из-за этого эпизода", – добавил он.

Педагог заметил, что впереди много работы и во время нее могут случаться ошибки. Главное правило, по словам Пройдакова, правильно реагировать на погрешности и сразу их исправлять.

Напомним, на скандал с картой без полуострова отреагировал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Он сообщил, что техническую ошибку за свой счет исправит издатель, допустивший некорректность дизайна. Чиновник подчеркнул, что Крым – это Украина и отметил, что у Минобразования есть вопрос к качеству школьных учебников. Они связаны с деятельностью Института модернизации содержания образования и нарушаются уже не в первый раз.

Впоследствии издательство "Литера ЛТД", изданное этими учебниками, объявило, что признает свою ошибку в ситуации с картой Украины. Они отзывают учебники и издадут исправленный тираж за свой счет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что соавтор учебника для 7-го класса объяснила, кто виноват в том, что на карте Украины нет Крыма.

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