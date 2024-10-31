Своевременная доставка учебников может быть сорвана: в ВР выразили обеспокоенность по поводу работы МОН

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций выразил обеспокоенность по поводу работы Министерства образования и науки (МОН). В частности, вопрос касается своевременной печати и доставки учебников в школы в 2025 году.

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Глава Комитета Сергей Бабак отметил, что за 2024 год большинство рекомендаций МОН не выполнило и нарушило сроки доставки учебной литературы. Кроме того, отсутствует механизм обеспечения учебниками детей за границей, а также не изменены процедуры конкурсного отбора. Об этом чиновник написал в официальном Telegram-канале.

"Комитет предоставил КМУ и МОН рекомендации, как улучшить качество, изготовление и доставку учебников, в частности для детей с особыми образовательными потребностями и языками национальных меньшинств. В результате за 2024 год: большинство рекомендаций не выполнено; нарушены сроки доставки учебников; нет механизма обеспечения учебниками украинских детей за границей (мы их иногда развозим в частном порядке своими машинами); нарушены Законы Украины в части обязательности апробации и закупки интерактивных электронных приложений к учебникам; качество не становится лучше и не изменены процедуры конкурсного отбора", – написал Бабак.

Озвученные пункты, по словам чиновника, приведут к риску срыва изготовления и своевременной доставки учебников в 2025 году. В этой связи Комитет заявил, что признал работу МОН в этой части неудовлетворительной.

"Учитывая это, работа МОН в этой части была признана Комитетом неудовлетворительной. О чем было подробно проинформирован Премьер-министр Украины", – написал парламентарий.

Он добавил, что Комитет продолжает контролировать выполнение законов и обеспечение прав детей на качественное образование, включая право иметь учебники.

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