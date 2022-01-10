Школьный локаут в Чикаго: учителя потребовали онлайн-уроков из-за вспышки COVID-19, власти в ответ отменили учебу
В Чикаго – школьный локаут. Учителя из-за вспышки COVID-19 хотят преподавать дистанционно.
Однако городские власти уверены, что дети должны учиться за партами. Пока идут переговоры, дети не учатся вообще, – сообщает CNN.
В Чикаго сейчас вспышка коронавируса, которой способствует распространение штамма Омикрон. По данным трекера COVID-19 департамента здравоохранения Чикаго, из-за распространенния штамма Омикрон по состоянию на пятницу, 7 января, в городе регистрировали в среднем более 5200 новых случаев заболевания в день, что на 16% больше по сравнению с предыдущей неделей. Уровень положительных результатов теста на коронавирус в среднем составлял 21,1% в день.
Из-за вспышки COVID-19 Чикагский союз учителей (CTU) хочет, чтобы учителя временно преподавали онлайн. Во вторник вечером, 4 января, CTU проголосовал за дистанционное обучение, заявив, что условия для очного обучения небезопасны. Профсоюз сослался на:
нехватку кадров;
проблемы с тестированием;
рекордно высокий ровень в городе случаев COVID-19 и госпитализаций среди детей (4 января было 422 новых больных среди учеников и 271 новых больных среди персонала школа – обе цифры рекордные за учебный год).
А вот власти не видят другого варианта для детей, кроме уроков за партами. Чикагские государственные школы (CPS) – третий по величине школьный округ в стране, в котором учатся более 340 тыс. детей – отменил занятия.
Переговоры с профсоюзом пока не принесли результата. Понедельник, 10 января, стал четвертым учебным днем, когда дети вместо онлайн или офлайн-уроков просто сидят дома.
"Хотя мы вели упорные переговоры в течение дня, мы не достигли достаточного прогресса, чтобы анонсировать завтрашнее возвращение в класс", – написала мэр Чикаго Лори Лайтфут у себя в Twitter поздно вечером в воскресенье.
Out of fairness and consideration for parents who need to prepare, classes will be canceled again Monday.— Mayor Lori E. Lightfoot (@chicagosmayor) January 10, 2022
Although we have been negotiating hard throughout the day, there has not been sufficient progress for us to predict a return to class tomorrow.
Городские власти назвали противостояние "остановкой работы". Профсоюз говорит, что это локаут. Поскольку учителя хотят преподавать из дома до тех пор, пока текущий всплеск заболеваемости COVID-19 не достигнет пика, но округ полностью отменил занятия.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, тысячи школ в США отложили запланированное на первую неделю января 2022 года возвращение учеников за парты из-за распространения в стране нового штамма коронавируса Омикрон. Дети либо остались на зимних каникулах, либо перешли на дистанционное обучение.