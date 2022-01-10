Школьный локаут в Чикаго: учителя потребовали онлайн-уроков из-за вспышки COVID-19, власти в ответ отменили учебу

В Чикаго – школьный локаут. Учителя из-за вспышки COVID-19 хотят преподавать дистанционно.

Однако городские власти уверены, что дети должны учиться за партами. Пока идут переговоры, дети не учатся вообще, – сообщает CNN.

В Чикаго сейчас вспышка коронавируса, которой способствует распространение штамма Омикрон. По данным трекера COVID-19 департамента здравоохранения Чикаго, из-за распространенния штамма Омикрон по состоянию на пятницу, 7 января, в городе регистрировали в среднем более 5200 новых случаев заболевания в день, что на 16% больше по сравнению с предыдущей неделей. Уровень положительных результатов теста на коронавирус в среднем составлял 21,1% в день.

Видео дня

Из-за вспышки COVID-19 Чикагский союз учителей (CTU) хочет, чтобы учителя временно преподавали онлайн. Во вторник вечером, 4 января, CTU проголосовал за дистанционное обучение, заявив, что условия для очного обучения небезопасны. Профсоюз сослался на:

нехватку кадров;

проблемы с тестированием;

рекордно высокий ровень в городе случаев COVID-19 и госпитализаций среди детей (4 января было 422 новых больных среди учеников и 271 новых больных среди персонала школа – обе цифры рекордные за учебный год).

А вот власти не видят другого варианта для детей, кроме уроков за партами. Чикагские государственные школы (CPS) – третий по величине школьный округ в стране, в котором учатся более 340 тыс. детей – отменил занятия.

Переговоры с профсоюзом пока не принесли результата. Понедельник, 10 января, стал четвертым учебным днем, когда дети вместо онлайн или офлайн-уроков просто сидят дома.

"Хотя мы вели упорные переговоры в течение дня, мы не достигли достаточного прогресса, чтобы анонсировать завтрашнее возвращение в класс", – написала мэр Чикаго Лори Лайтфут у себя в Twitter поздно вечером в воскресенье.

Out of fairness and consideration for parents who need to prepare, classes will be canceled again Monday.



Although we have been negotiating hard throughout the day, there has not been sufficient progress for us to predict a return to class tomorrow. — Mayor Lori E. Lightfoot (@chicagosmayor) January 10, 2022

Городские власти назвали противостояние "остановкой работы". Профсоюз говорит, что это локаут. Поскольку учителя хотят преподавать из дома до тех пор, пока текущий всплеск заболеваемости COVID-19 не достигнет пика, но округ полностью отменил занятия.