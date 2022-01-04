Ученики тысяч школ в США не вернутся за парты из-за Омикрона

Тысячи школ в США отложили запланированное на этой неделе возвращение учеников за парты. Дети либо остались на зимних каникулах, либо перешли на дистанционное обучение.

Такие решения приняли из-за распространения в стране нового штамма коронавируса Омикрон. Это привело к рекордному уровню заболеваемости COVID-19, сообщает Reuters.

Скорость распространения Омикрона создала все большее ощущение хаоса в США в первые дни 2022 года. Согласно подсчетам Reuters, число новых случаев COVID-19 за последние семь дней удвоилось до рекордного среднего показателя 418 тыс. в день.

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По данным Mayo Clinic, по стране около 18% тестов на коронавирус дают положительный результат. В Нью-Йорке каждый третий тест на COVID-19 за последнюю неделю был положительным на вирус. Мэр города Эрик Адамс, который вступил в должность в минувшие выходные, пообещал сохранить работу крупнейшей школьной системы страны, несмотря на ухудшение ситуации с заболеваемостью.

"Мы хотим быть предельно ясными: самое безопасное место для наших детей – это школьное здание", – сказал Адамс во время посещения начальной школы в Бронксе.

По словам представителя городского управления образования, только одна государственная школа была закрыта в понедельник, 3 января, – из-за нехватки персонала.

Города, среди которых Милуоки, Кливленд и Детройт, либо перешли онлайн-обучение, либо полностью отменили занятия на этой неделе для десятков тысяч учеников, ссылаясь как на нехватку персонала, так и на распространение Омикрона.

Анна Бил Смит, мать двоих детей из Атланты, заявила, что поддерживает решение перевести городские государственные школы на дистанционное обучение на этой неделе. Но разочарована тем, что родителям объявили об этом только в субботу, 1 января, из-за чего некоторые родители оказались в затруднительном положении.

Некоторые школьные системы используют тестирование, чтобы сдержать распространение коронавируса и снизить его влияние на обучение. В Вашингтоне, округ Колумбия, все сотрудники и 51 тыс. учеников госшкол должны загрузить отрицательный результат теста на веб-сайт округа перед тем, как прийти на занятия в среду. Аналогичные меры предпринимают в Калифорнии.

По данным Burbio, веб-сайта, отслеживающего нарушения в работе школ, на этой неделе в США закрыты более 2750 школ.

В понедельник FDA (Food and Drug Administration – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) разрешило делать третью дозу вакцины Pfizer детям в возрасте от 12 до 15 лет. И уменьшило интервал для получения права на бустерную дозу для них с шести месяцев до пяти.

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