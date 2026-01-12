Школьный табель 1951 года поразил сеть: все на украинском языке, а дизайн почти не изменился

Сеть поразил школьный табель 1951 года, который был напечатан и заполнен на украинском языке. В то же время украинцы отметили, что дизайн документа не изменился за последние почти 100 лет.

Видео дня

Свои комментарии пользователи соцсети оставляли под сообщением Александры Котляр в Threads, которая поделилась фото табеля своей бабушки. Документ был выдан в Херсонской области. Она добавила, что впоследствии ее мама получала уже российский табель и училась по российской программе.

Украинцы также показывали табели своих родных разных лет и в большинстве случаев они все были на украинском языке. Некоторые рассказали, что в 50-70 годы украинский язык был довольно распространенным и на официальном уровне. А кто-то из пользователей соцсети сетовал, что подобные документы нужно показывать тем, кто доказывает, что когда-то в нашей стране не говорили на украинском.

"В 50-70 годы, особенно при Шелесте, в УССР украинский язык был довольно распространен, и на официальном уровне также. Моя мать училась в школе в Горловке (Донецкая область) в начале 60-х – то много украинского было, и в школах, и газеты, и вывески в магазинах. Даже украиноязычных художников продвигали (при условии, что они прославляли партию, как Тычина). Но это была коварная политика, потому что одновременно репрессировали "шестидесятников" и судили Стуса".

"Помню мне когда-то во 2-м классе выдавали табель и он был очень похож. То есть за 50 лет шаблон этого документа почти не изменился".

"Боже! Мне еще и не сорок лет, а такой табель имела и я".

"Это надо показать тем, кто мне несколько дней доказывает, что когда-то мы не говорили на украинском".

И" у меня такой табель, но я думала это у людей рождения от 90-го года".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть всколыхнула дискуссия из-за педагогов, которые жалуются на зарплаты и нагрузки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!