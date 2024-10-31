Школы Англии и Уэльса придумали оригинальный способ борьбы с прогульщиками: дети бегут на уроки с удовольствием

В Англии и Уэльсе школы используют собак-терапевтов, призовые ваучеры, оздоровительные сеансы, поездки на такси и пастушьи избушки, чтобы школьники посещали уроки. Таким образом в учебных заведениях борются с прогулами.

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Некоторые школы предлагают вознаграждения в виде ваучеров за полноценное посещение занятий, сообщает The Guardian. Среди самых успешных школьников в конце года разыгрывают новый велосипед. Однако руководители учебных заведений уверяют, что ученики нуждаются не только в призах.

"Здесь есть лампы и ковры, это прекрасное открытое пространство. Это не похоже на школу . Мы знаем, что это работает. Ученики, которые имели очень низкую посещаемость, приходят регулярно, вовремя и счастливы и это важно, потому что они не научатся, если ненавидят это место" , – делится руководитель программы поддержки Надя Яссьен.

И все же посещаемость выросла на 79%. В некоторых случаях такая ситуация зависит от родителей. Кроме того, учебные заведения привлекают специалистов по психическому здоровью.

Система улучшения посещаемости изучает препятствия, с которыми сталкиваются дети и помогает составить план преодоления. Да, существуют случаи, когда школьнику нужно вызвать такси и забирать его в определенное время, пока он не вошел в распорядок дня.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как прогулы влияют на успеваемость и будущее школьников.

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