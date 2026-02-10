Школы больше не смогут отказывать в создании инклюзивного класса: что изменится с августа 2026 года

Школы больше не смогут отказывать в организации инклюзивного обучения ученикам с особыми образовательными потребностями (ООП). Следовательно, в учреждении общего среднего образования должен быть создан инклюзивный класс в обязательном порядке при наличии хотя бы одного заявления для детей, нуждающихся во втором-пятом уровне поддержки.

Соответствующую норму содержит обновленный Порядок организации инклюзивного обучения в учреждениях общего среднего образования. В то же время для школьников, нуждающихся в первом уровне поддержки, инклюзивный класс создавать не нужно. Соответствующие изменения вступают в силу с 1 августа 2026 года.

Согласно требованиям, количество учеников с ООП в инклюзивном классе должно составлять не более трех человек. В частности:

не более одного ученика, который нуждается в четвертом или пятом уровне поддержки;

не более двух учеников, нуждающихся в третьем уровне поддержки;

не более трех учеников, нуждающихся во втором уровне поддержки.

Школьники, нуждающиеся в первом уровне поддержки, должны распределяться между классами без учета количества таких учеников. При условии наличия в населенном пункте одного учебного заведения, такое распределение не применяется.

В то же время в период военного положения, чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения предельное количество учеников с особыми образовательными потребностями в классе должно составлять: четвертого или пятого уровня поддержки – не более 2, второго или третьего уровня поддержки – не более 5.

В случае превышения количества учеников с ООП и отсутствия возможности открытия дополнительного инклюзивного класса управление образования должно предложить родителям перечень ближайших школ и оказать помощь и содействие в зачислении туда.

