'Уважаемые родители! Поговорите с детьми, чтобы они ходили в туалет на перемене!' Украинцы устроили дискуссию из-за просьбы учительницы

Украинка Лилия поделилась сообщением от классного руководителя в родительском чате. Учительница попросила провести беседу с детьми, чтобы они ходили в туалет на переменах, а не во время уроков.

Если же школьник имеет какие-то физиологические особенности, то необходимо написать педагогу, чтобы она предупредила других преподавателей о такой необходимости. Такое сообщение Лилия разместила в заметке в Threads, который собрал почти 200 тысяч просмотров. Женщина написала, что она шокирована ситуацией в школе.

Украинцев разделило такое сообщение. Кто-то говорил о том, что дети должны успевать ходить в туалет на перемене, ведь потом они прогуливают уроки и выходят парами. Это мешает образовательному процессу и отвлекает других учеников от учебы.

"Скажем так, я никогда не запрещал раньше ходить в туалет. Ну потому что, что значит?! Но старшие классы начали этим пользоваться. На перемене они в телефоне или пошли на кофе. Потому что это "их личное время". Зато только начинается урок и тут: "А можно выйти, попить воды/выйти в туалет и т.д.". И я сначала с пониманием относился, потому что физиологические потребности же все же. А потом подумал, какого черта? У них есть 10 минут, чтобы сделать все это. Эти "можно выйти" очень сбивают темп урока и таким образом страдает качество".

"Ходить во время урока в туалет нормально, но не нормально, когда выходит один ребенок, через минуту просится сосед или соседка, чтобы просто побегать вместе. Из 25 учеников так 10 учеников могут проситься и это мешает проводить урок и отвлекает".

В то же время, большинство говорило о том, что подобные требования – совковые и дети вообще не должны "проситься" в туалет. Тем более, если школьники действительно нуждаются справить нужду, то терпеть вредно для здоровья. Некоторые из учителей делился, что просит учеников не отвлекать других, поэтому если нужно выйти – делать это тихонько.

"Я 20 лет проработала учителем. Всегда говорила детям, если надо выйти, или опоздал на урок, тихонечко вышел или зашел, чтобы никому не мешать и не прерывать процесс. Дети знали, что следующий может выйти, как предыдущий вернется. Злоупотреблений не было, потому что если ты по-человечески, то и к тебе так. Но может быть такое, что ребенку просто надо выйти, переключиться, воды выпить, в окно посмотреть 5 мин. Я это тоже понимаю, потому что мы не роботы. Здесь сама на 6 уроке уже сил нет, что говорить о детях".

"Вы разблокировали воспоминания. Ситуация 1 стандартная: если кабинет далеко от туалета, то пока доходишь туда, там собирается очередь из всех, кто учится поближе. Всю перемену можно простоять в очереди и так и не дождаться. Ситуация 2, менее стандартная: кто-то справил нужду под себя и сидел в луже, потому что учительница всех затюкала, что незачем бегать в туалет во время урока".

"Я до сих пор не понимаю, почему дети должны отпрашиваться из-за естественных потребностей?"

