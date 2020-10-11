Школы в Украине закроют на карантин и переведуть на онлайн-обучение – СМИ

В ближайшее время школы в Украине, вероятно, переведут на онлайн-обучение. Министерство образования якобы уже подготовило для них соответствующие инструкции.

В частности, письменные рекомендации учебные заведения получат 12 октября. Об этом, ссылаясь на информацию от пресс-службы профильного министерства, сообщил Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Отмечается, что переход на дистанционное обучение не связан с проведением местных выборов в стране 25 октября.

Украинские школы могут снова перейти на онлайн-обучение

Причиной стал непосредственно рост заболеваемости COVID-19 в регионах страны.

При этом в МОН подчеркнули, что окончательное решение в областях будут принимать на местах органы самоуправления, которым подчинены учебные заведения. Это также касается детских садиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, только в Киевской области в 130 учебных заведениях зафиксировали COVID-19 – как у педагогических работников, так и у учащихся.

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