Школи в Україні закриють на карантин і переведуть на онлайн-навчання – ЗМІ

Найближчим часом школи в Україні, ймовірно, переведуть на онлайн-навчання. Міністерство освіти нібито вже підготувало для них відповідні інструкції.

Зокрема, письмові рекомендації навчальні заклади отримають 12 жовтня. Про це, посилаючись на інформацію від пресслужби профільного міністерства, повідомив Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Зазначається, що перехід на дистанційне навчання не пов'язаний із проведенням місцевих виборів у країні 25 жовтня.

Українські школи можуть знову перейти на онлайн-навчання

Натомість причиною стало безпосередньо зростання захворюваності на COVID-19 у регіонах країни.

Водночас у МОН наголосили, що остаточне рішення ухвалюватимуть на місцях органи самоврядування, яким підпорядковано навчальні заклади. Це також стосується дитячих садків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тільки в Київській області в 130 навчальних закладах зафіксували COVID-19 – як у педагогічних працівників, так і в учнів.

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