Шмыгаль объяснил назначение плагиатора "топом" Минобразования

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл детали назначения исполняющим обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Как рассказал он в интервью "ВВС Украина", Шкарлета при встрече с президентом выдвинули ректора украинских вузов.

Денис Шмыгаль объяснил назначение Сергея Шкарлета

"Мы имели с ним и формальное собеседование и разговор об общей философии и стратегии развития образования и науки. У мужчины хорошее и ясное видение, имеет менеджерский опыт. Это были характеристики, которые собрания ведущих ректоров давали ему во время встречи с президентом", – отметил премьер.

На вопрос об отказе Верховной Рады назначать Шкарлета, он ответил, что как такого отказа парламента не было.

"Мы говорим о том, что выполнение обязанностей министра образования и науки – это шанс кандидата проявить себя, свою стратегию, философию, навыки и профессионализм", – сказал Шмыгаль.

Он не смог ответить, как долго Шкарлет может находиться в статусе и.о. министра.

"Парламент уже собирается идти на каникулы. А министров назначает парламент. Думаю, традиционный трехмесячный срок – это то время, за которое человек может ознакомиться с ситуацией и проявить свое видение или профессионализм в должности", – пояснил премьер.

При этом он заверил, что в деле с назначением Шкарлета "президент никогда на меня не давил и не давит ни по каким вопросам".

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