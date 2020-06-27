Шмигаль пояснив призначення плагіатора "топом" Міносвіти
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розкрив деталі призначення виконувачем обов'язків міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.
Як розповів він в інтерв’ю "ВВС Україна", Шкарлета при зустрічі з президентом висунули ректори українських вишів.
"Ми мали з ним і формальну співбесіду і розмову щодо загальної філософії та стратегії розвитку освіти та науки. В чоловіка добре і ясне бачення, має менеджерський досвід. Це були характеристики, які зібрання провідних ректорів давали йому під час зустрічі з президентом", – зазначив прем'єр.
На питання про відмову Верховної Ради призначати Шкарлета, він відповів, що як такої відмови парламенту не було.
"Ми говоримо про те, що виконання обов'язків міністра освіти та науки – це шанс кандидата проявити себе, свою стратегію, філософію, навички та професіоналізм", – сказав Шмигаль.
Водночас він не зміг відповісти, як довго Шкарлет може перебувати у статусі в.о. міністра.
"Парламент вже збирається йти на канікули. А міністрів призначає парламент. Думаю, традиційний тримісячний термін – це той час, за який людина може ознайомитись із ситуацією і проявити своє бачення чи професіоналізм на посаді", – пояснив прем'єр.
При цьому він запевнив, що у справі з призначенням Шкарлета "президент ніколи на мене не тиснув і не тисне з жодних питань".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабмін призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.
Водночас відомо, що комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав його кандидатуру на відповідну посаду.
Раніше вчені антіплагіатной ініціативи "Діссергейт" знайшли плагіат в наукових роботах Шкарлета.