Шмигаль пояснив призначення плагіатора "топом" Міносвіти

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розкрив деталі призначення виконувачем обов'язків міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Як розповів він в інтерв’ю "ВВС Україна", Шкарлета при зустрічі з президентом висунули ректори українських вишів.

Денис Шмигаль пояснив призначення Сергія Шкарлета

"Ми мали з ним і формальну співбесіду і розмову щодо загальної філософії та стратегії розвитку освіти та науки. В чоловіка добре і ясне бачення, має менеджерський досвід. Це були характеристики, які зібрання провідних ректорів давали йому під час зустрічі з президентом", – зазначив прем'єр.

На питання про відмову Верховної Ради призначати Шкарлета, він відповів, що як такої відмови парламенту не було.

"Ми говоримо про те, що виконання обов'язків міністра освіти та науки – це шанс кандидата проявити себе, свою стратегію, філософію, навички та професіоналізм", – сказав Шмигаль.

Водночас він не зміг відповісти, як довго Шкарлет може перебувати у статусі в.о. міністра.

"Парламент вже збирається йти на канікули. А міністрів призначає парламент. Думаю, традиційний тримісячний термін – це той час, за який людина може ознайомитись із ситуацією і проявити своє бачення чи професіоналізм на посаді", – пояснив прем'єр.

При цьому він запевнив, що у справі з призначенням Шкарлета "президент ніколи на мене не тиснув і не тисне з жодних питань".

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