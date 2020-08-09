Шмыгаль сказал, как будет проходить обучение в школах "красных зон"

Новый учебный год начнется в Украине 1 сентября в привычном формате. Однако в регионах, попавших в "красную" зону, школы будут закрываться на карантин так же, как во время эпидемии гриппа.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода". Он призвал украинцев не верить в манипуляции, распространяющиеся в обществе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Учебный год начнется в Украине 1 сентября. Нормальный учебный год. Это важно. Потому что люди переживают. Есть какие-то спекуляции, манипуляции, что все будут учиться дома, что социализации детей не будет. Есть масса просьб: пустите хоть в первый класс хоть на один день детей, чтобы дети увидели, что это такое. Нет. У нас учебный год начинается 1 сентября", – заверил Шмыгаль.

Он отметил, что правительство уже предприняло все необходимые меры, провело совещания и запустило процессы в областях. Кроме того, подготовку к новому учебному году контролируют председатели ОГА на местах.

"В тех регионах, где есть "красные" ограничения, конечно, будет введен карантин такой же, который вводится при других эпидемиях. Например, когда эпидемия гриппа или любая другая инфекция, то закрывают школы на две недели, дети учатся дома дистанционно, а затем снова идут в школу", – пояснил премьер-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее МОН также заверило, что учебный год в Украине начнется с 1 сентября. Министерство отметило, что все школы должны придерживаться противоэпидемических требований. В частности, они должны обеспечить социальное дистанцирование и выполнение всеми участниками учебного процесса правил гигиены.