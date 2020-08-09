Шмигаль сказав, як відбуватиметься навчання у школах "червоних зон"

Новий начальний рік розпочнеться в Україні 1 вересня у звичному форматі. Втім у регіонах, які потрапили у "червону" зону, школи закриватимуться на карантин так само, як під час епідемії грипу.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю "Радіо Свобода". Він закликав українців не вірити у маніпуляції, що ширяться в суспільстві (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Навчальний рік почнеться в Україні 1 вересня. Нормальний навчальний рік. Це важливо. Бо люди переживають. Є якісь спекуляції, маніпуляції, що всі навчатимуться вдома, що соціалізація дітей не відбудеться. Є маса прохань: пустіть хоч в перший клас хоч на один день дітей, щоб діти побачили, що це таке. Ні. В нас навчальний рік починається 1 вересня", – запевнив Шмигаль.

Він наголосив, що уряд уже вжив усіх необхідних заходів, провів наради і запустив процеси в областях. Крім того, підготовку до нового навчального року контролюють голови ОДА на місцях.

"В тих регіонах, де є "червоні" обмеження, звісно, буде введено карантин такий самий, який вводиться при інших епідеміях. Наприклад, коли епідемія грипу або якась інша інфекція, то закривають школи на два тижні, діти навчаються вдома дистанційно, а потім знову йдуть до школи", – пояснив прем'єр-міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МОН також запевнило, що навчальний рік в Україні розпочнеться з 1 вересня. Міністерство наголосило, що всі школи мають дотримуватися протиепідемічних вимог. Зокрема, вони мусять забезпечити соціальне дистанціювання і виконання всіма учасниками навчального процесу правил гігієни.