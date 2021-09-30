Шпундра, верещака, фритата: Клопотенко рассказал, сколько стоит новое меню для школьников и как протестуют повара

Во всех школах Украины детей будут кормить минестроне, фритатой, верещакой, шпундрой и другими блюдами. Колбасы с сосисок не будет, но котлеты останутся.

Пока школьные повара без особого энтузиазма воспринимают новации, но система все равно будет меняться. Об этом шеф-повар и соавтор реформы школьного питания в Украине Евгений Клопотенко рассказал в интервью "Гордону".

Клопотенко говорит, школьников не будут кормить сардельками и колбасов. А вот котлеты останутся – правда, теперь их будут запекать, чтобы были полезнее.

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Но в целом меню сильно изменится.

"Будет много такого, что взрослых способно удивить: "Мой ребенок сегодня будет есть минестроне, лобио и фритату". В этом и идея – если с детства учить детей есть такую еду, то, повзрослев, они не будут пугаться названий. А пока у нас так: "Минестроне? Я не знаю, можно ли моим детям есть минестроны. Может, это что-то страшное", – говорит шеф-повар.

В школьном меню от Евгения Клопотенко:

яичница скрамбл;

итальянский омлет фритата;

итальянский овощной суп минестроне;

куриные наггетсы;

шпундра – свинина, тушенная со свеклой в свекольном квасе);

верещака – свиные ребрышки, запеченные в квасе со специями и чесноком);

гамула – печенье, которое готовят из пюре из запеченного яблока, куда добавляют яйца, муку и еще раз запекают.

Еще в блюда станут добавлять специи – чабрец, копченая и обычная паприка, хмели-сунели, куркума и так далее. Раньше специи в блюдах для школьников запрещалось использовать.

Всего Клопотенко разработал для школьных столовых 160 рецептов.

Егвений Клопотенко гвоорит, что стоимость его меню всего на 2-3 грн превышает сумму, которую выделяют на питание одного школьника. Он отмечает, что составил меню по новым нормам. И чтобы блюда им отвечали, надо увеличить финансирование на 15-20%.

"Минобразования и Минздрав создали новую нормативную базу, которая регулирует питание детей. Если раньше это было 100 г салата и 100 г хлеба, то теперь 300 грн салата и 10 г хлеба. Следовательно, надо больше овощей класть в тарелку. Именно за счет этого рацион дороже, а не потому, что мое меню дорогое... Раньше на питание одного ребенка выделялось 13 грн, а теперь – 17 грн. Это разве вопрос?" – говорит шеф-повар.

По его словам, на местах бюджеты будут увеличиваться.

"Я вижу Украину единым целым и хочу, чтобы везде было такое меню", – сказал Клопотенко, отвечая на вопрос, такое меню доступно всем регионам или только продвинутым школам.

Шеф-повар заверяет – в меню нет ни одного блюда, которое бы не смогли приготовить школьные повара.

"Я старался сделать так, чтобы все было привычно и понятно. Всегда к этому стремлюсь", – говорит Клопотенко.

Проблема с поварами есть, но она в другом – в отсутствии желания. Часто реформа питания встречает протест.

"Единственное, что нужно сделать технологам и поварам в школах, – это позволить себе развиваться. К сожалению, на местах не до конца понимают происходящее. Дети же от их котлет не умирают, значит, проблемы нет", – рассказывает Клопотенко.

Но шеф-повар уверен, что реформу удастся реализовать. Когда повара попробуют готовить новые блюда, то поймут, что ничего кардинального нового им готовить не нужно.

"Я специально закладывал в эту реформу не радикальные изменения, а просто то, что было, подал немного по-новому... И уже когда они перейдут ментально на новый уровень, я им дам новые рецепты. Они увидят, какой может быть еда. А пока мы на переходном этапе реформы", – отметил Клопотенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, новые нормы питания и блюда лдя школьников презентовали в мае 2021 года. Для поваров установили ограничения по использованию сахара и соли, но разрешили использовать специи. Ранее блюда менялись каждые две недели, а теперь рацион будет повторяться раз в два месяца. Есть также блюда для детей с особыми пищевыми потребностями, например, блюда без глютена.