Швеция возвращает учебники в школы: что пошло не так с 'образованием в смартфоне' и почему Украине стоит задуматься

В Швеции возвращают учебники в школах вместо аналоговых инструментов для обучения детей. Педагоги и представители технологических компаний утверждают, что использование гаджетов может повлиять на трудоустройство учеников и даже навредить экономике страны.

Популярность ноутбуков для обучения стала распространенной в школах в конце 2000-х годов. Так, к 2015 году около 80% учеников имели индивидуальный доступ к цифровым устройствам. Кроме того, обязательное использование планшетов в дошкольных учреждениях было включено в образовательную программу в 2019 году для подготовки детей к все более цифровой жизни, информирует ВВС. С 2025 года детсады больше не должны придерживаться этого правила, а планшеты не выдают малышам до 2 лет.

Также вскоре вступает в силу запрет на мобильные телефоны в школах даже для образовательного использования. В то же время мнения старшеклассников разделились, ведь некоторые из них придерживаются мнения, что интернет захватил молодое поколение и оно легче теряет концентрацию. Тогда как другие поддерживают цифровое образование, даже для детей младшего школьного возраста.

В правительстве считают, что уроки без экранов создают лучшие условия для детей для сосредоточения и развития навыков чтения и письма. Новая программа обучения должна вступить в силу в 2028 году и на ее реализацию выделено более $200 млн (почти девять миллиардов гривен).

Украинский педагог Елена Завальная в заметке в Facebook подчеркнула, что из-за 13 лет использования гаджетов школьниками уровень чтения детей упал с высокого до среднего, ученики массово отвлекаются на игры и соцсети вместо учебы, а учителя отмечают, что школьники стали хуже концентрироваться, писать и запоминать. Педагог отмечает, что Швеция не отказывается от технологий, а возвращает баланс, когда учебники становятся основой для фундамента, а экраны используются для старшеклассников.

"Самая технологичная страна Европы доказала: быстрее ≠ лучше. Иногда прогресс – это умение остановиться и признать ошибку", – пишет Завальная.

В комментариях пользователи сети указывали, что бумажные учебники гораздо лучше, ведь цифровые технологии не заменят логическое мышление, потому что книги действительно вдохновляют и учат.

"Все, что из бумажного учебника запоминается гораздо легче и лучше. Учителя с опытом это знают".

"Лично для меня всегда самыми важными были: тетрадь, ручка, книга. Цифровые технологии никогда не заменят логическое мышление и способность мозга к прогрессивным идеям. А самое главное – в цифровом нет ощущения, души, чего-то глубокого, настоящего. Книга – это что-то на самом деле живое, она вдохновляет, говорит, учит".

"Лучше из учебников запоминать чем с телефона".

