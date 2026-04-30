'Сильний нежить' чи 'сильна нежить'? Как сказать правильно на украинском языке

Весна в этом году выдалась холодной и многие из нас болеют простудой – першит горло, слезятся глаза, беспокоит насморк. Кстати, а знаете ли вы, как правильно сказать на украинском языке – "сильна нежить" или "сильний нежить"?

Словари в этом смысле весьма однозначны. OBOZ.UA полистал их и готов дать ответ.

В украинском языке существительное "нежить" употребляется только в мужском роде. Соответственно, и прилагательные, которые с ним употребляются, согласуются по этому роду:

сильний нежить;

тривалий нежить;

виснажливий нежить.

Поскольку это существительное имеет мужской род и его основа заканчивается на мягкую согласную, то оно относится ко второму склонению и словоизменение происходит по соответствующей ей схеме: нежить, нежитю, нежитеві/нежитю, нежить, нежитем, на/у нежиті/нежитю, нежитю.

Некоторые могут предположить, что "нежить" в мужском роде означает болезнь, а в женском – описывает разного рода живых и неупокоенных мертвецов из всяческих мифологий, сказок, фантастических произведений и тому подобное. В украинской мифологии к ним относятся русалки и потерчата, в европейском – вампиры, в арабском – гули, в скандинавском – драугры, туда же относим и зомби. Общим термином "нежить" их описывают в русском языке. Там это существительное действительно имеет женский род. А вот в украинском это слово в таком значении не употребляется. Зато можем сказать "нечисть", хотя это более широкое понятие, или употребить термин "немертві", хотя он все еще не считается устоявшимся и является калькой с английского undead.

