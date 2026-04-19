Так часто говорят парикмахеры и мастера маникюра: что не так с фразой 'вільне віконце'

Листая свои соцсети, вы, вероятно, встречали объявления о записи на какие-то услуги, где мастер предлагал записаться к нему словами: "Маю вільне віконце в графіку". Мы воспринимаем такую формулировку как вполне естественную, хотя на самом деле с точки зрения литературного украинского языка она является ошибкой.

За объяснением, почему это именно так, OBOZ.UA обратился к языковеду, автору серии научно-популярных книг об украинском языке Ольге Дубчак. По ее словам, ошибка здесь возникает из-за конкретного значения слова "вікно" и его уменьшительных форм "віконце" или "віконечко", в котором оно употребляется.

Большой толковый словарь подает это существительное как многозначное. В первую очередь, конечно, оно описывает отверстие для света и воздуха в стене помещения. Также оно может обозначать перерыв в чем-то, свободный промежуток. Это значение является разговорным и переносным.

"Если говорим об отверстии в стене, то сказать "вільне віконце" можно. Например, свободным может быть окошко кассы, справочного бюро или пункта выдачи заказов. Если же речь идет об окне как о перерыве в какой-то деятельности, разрыве в графике, то здесь это слово буквально означает свободное время. А значит, усиливать его прилагательным "вільне" еще раз нет необходимости", – объяснила языковед.

Явление в языке, когда слова дублируют смысл друг друга, называется плеоназмом и считается стилистической ошибкой. Хотя в ежедневной речи можно встретить немало таких сочетаний. Кроме упомянутого вільного віконця, также можно услышать:

народний фольклор;

основна суть;

головний лейтмотив;

вільна вакансія;

пам’ятний сувенір;

підйом вгору;

безкоштовний подарунок.

Филологи советуют не прибегать к таким излишествам, если вы хотите избежать ошибок. Хотя порой плеоназмы используют как художественный прием для эмоционального усиления сказанного.

