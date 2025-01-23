Симуляторы дронов, бронежилеты и т.д. Стало известно, какое оборудование покупают для уроков 'Защита Украины'

Громады в Украине продолжают закупать оборудование для преподавания обновленного предмета "Защита Украины" старшеклассникам. Кабинет министров на 2024 год выделил на это 1,65 млрд гривен. Громады, которые не успели использовать средства в прошлом году, продолжат закупать оборудование в 2025 году.

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Об этом сообщили на официальном сайте Министерства образования и науки Украины. Оборудование закупают для специальных учебных ячеек, созданных для 5-10 школ. Их планируют оснастить современной техникой, чтобы школьники имели возможность овладевать практическими навыками.

Какое оборудование покупают для ячеек:

симуляторы полетов на дронах;

манекены для обучения оказанию медицинской помощи;

интерактивные лазерные тиры;

бронежилеты;

каски;

макеты гранат, пистолетов и мин.

Громады уже потратили 507 млн грн на закупку оборудования. В частности, это 460 интерактивных тиров и ориентировочно 2000 симуляторов полетов на дронах.

Также ячейки получили манекены для оказания медицинской помощи, бронежилеты, каски, противогазы, а еще макеты гранат, автоматов, пистолетов, мин и т.д.

В образовательном ведомстве напомнили, что предмет "Защита Украины" для 10-11 классов преподают по новой программе, одобренной в 2024 году.

"Ее направлено на формирование у молодежи национальной идентичности и базовых навыков для жизни и защиты себя и других. Из программы изъяли зазубривание уставов, хождение строем и чрезмерно академическую теорию. Зато добавили больше отработок практических навыков, которые будут актуальны для жизни в современном мире", – отметили в МОН.

Как сообщал OBOZ.UA, все учащиеся школ, студенты колледжей и училищ независимо от пола должны проходить начальную общевойсковую подготовку. Ее будут реализовывать преподавая предмет "Защита Украины".

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