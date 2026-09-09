Сингапур снова обогнал всех, а Эстония удивила Европу: 10 стран, показавших лучшие результаты по PISA 2025

Сингапур занял первое место в международном исследовании PISA 2025*, продемонстрировав лучшие результаты по грамотности чтения, естественным наукам и математике. 15% сингапурских учащихся добились успехов одновременно во всех трех областях, продемонстрировав самый высокий показатель среди всех участников мониторинга.

Соответствующие данные приведены на официальном сайте OECD (Организация экономического сотрудничества и развития). В 2025 году более 760 000 учеников сдали тест PISA в 91 стране и экономике, что составляет около 33 миллионов 15-летних подростков со всего мира.

Четыре ведущих региона Китая (Пекин, Шанхай, Цзянсу и Чжэцзян, известные как группа B-S-J-Z) разделили первенство с Сингапуром, где подростки набрали самые высокие баллы по математике и естественным наукам. Организация ОЭСР тестирует не всю страну, а лишь четыре ее наиболее развитых образовательных региона, поэтому критики часто отмечают, что эти результаты отражают ситуацию в элите, а не во всем Китае в целом.

Эстония, Япония, Корея, Макао (Китай), Китайский Тайбэй и Великобритания вошли в десятку лучших систем образования. Общие результаты стран ОЭСР снизились, при этом были зафиксированы самые низкие средние показатели успеваемости по естественным наукам, чтению и математике, которые когда-либо наблюдались.

Однако наблюдаются некоторые улучшения: например, в Коста-Рике, Словацкой Республике, Турции и Великобритании отмечается рост результатов по естественным наукам с 2022 года. Навыки чтения претерпели особенно резкое снижение за последние три года, в частности в тех навыках, которые являются наиболее важными в эпоху искусственного интеллекта: оценка информации, установление связей между различными источниками и критическое мышление в отношении прочитанного.

Место в рейтинге Естественные науки Баллы Чтение Баллы Математика Баллы 1 Китай (B-S-J-Z) 597 Сингапур 535 Китай (B-S-J-Z) 612 2 Сингапур 560 Китай (B-S-J-Z) 527 Сингапур 563 3 Макао (Китай) 541 Китайский Тайбэй 508 Макао (Китай) 549 4 Китайский Тайбэй 540 Япония 503 Китайский Тайбэй 546 5 Япония 538 Макао (Китай) 501 Япония 525 6 Эстония 527 Корея 501 Корея 522 7 Южная Корея 526 Ирландия 500 Гонконг (Китай) 522 8 Великобритания 511 Эстония 499 Эстония 508 9 Канада 510 Новая Зеландия 497 Швейцария 499 10 Новая Зеландия 509 Великобритания 494 Великобритания 488 11 Австралия 509 Австралия 491 Канада 485

Украина в 2025 году набрала 448 баллов по естественным наукам, заняв 41-е место, по математике — 431 балл и 45-е место, по чтению — 418 баллов и также 45-е место.

Худшие показатели по чтению, математике и естественным наукам у школьников из Руанды (страна в Восточной Африке) — 301, 312 и 317 баллов соответственно.

Примерно 20 баллов PISA соответствуют одному году обучения (то естьразница в 100 баллов — это условно пять лет образования).

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