"Поблагодарите блогеров и блогерок": педагоги забили тревогу – 64 % детей не считают учебу важной в жизни

64% украинских подростков не считают обучение в школе важным для своего будущего и карьеры. Кроме того, 73% школьников сообщили, что за две недели пропустили как минимум один урок или учебный день. Такие показатели вдвое превышают данные по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Об этом говорится в международном исследовании PISA 2025*. На такие результаты резко отреагировало образовательное сообщество. Так, например, ректор Киевского авиационного института Ксения Семенова отметила, что подобная ситуация складывается из-за блогеров, которые культивируют нарратив о том, что им в жизни не понадобились интегралы. Кроме того, она подчеркнула, что наибольшее падение уровня знаний наблюдается в чтении, а не в математике. По ее мнению, это непременно повлияет на другие сферы.

"64% учеников не считают, что обучение в школе важно для их будущего и карьеры. Поблагодарите блогеров и блогерок, которые продолжают культивировать нарратив о том, что интегралы им в жизни не пригодились, что успех придет от съемки видео в TikTok и для этого читать не обязательно. Колл-центры будут закрываться, дуракам негде будет работать. Между тем наибольшее падение уровня знаний за последнее время наблюдается не в математике, а в чтении. И еще одна интересная тенденция — мальчики на полтора года отстают от девочек в чтении. 15-летние мальчики читают так, будто они в 8-м классе. Спад навыков чтения непременно повлияет на все остальное. Короче, учите детей читать и объясняйте, зачем учиться в школе. Даже если вам кажется, что школа вам ничего не дала. Вам кажется", – написала Семенова.

К обсуждению присоединилась бывшая советница министра образования Иванна Коберник. Она отметила, что проблема возникла из-за школьной программы, в которой слишком много теории и которая оторвана от реальной жизни. В то же время первый образовательный омбудсмен Сергей Горбачев считает, что интегралы обычному человеку не нужны, а базовая математическая компетентность необходима всем.

Кроме того, Коберник также подчеркнула проблему с чтением. В частности, разрыв между результатами мальчиков и девочек увеличивается до 32 баллов, что соответствует полутора годам обучения.

"То есть, если средняя украинская девочка 15 лет читает как десятиклассница, то 15-летний мальчик читает так, как будто он находится в середине 8-го класса", – объясняет образовательная деятельница.

Она также подчеркнула, что исследование проводилось в 16 областях и городе Киеве, тогда как в 9 областях мониторинг не проводился из-за ситуации с безопасностью. Поэтому имеются данные только о тех детях, у которых лучшие условия для обучения.

"Фактически, это информация о двух третях Украины, где можно организовать хотя бы смешанное обучение и, соответственно, очное тестирование. В девяти областях не было возможности для полноценной выборки отобрать хотя бы 30 учебных заведений на всю область, в которых можно было бы очно провести исследование. То есть это данные тех детей, у которых есть лучшие условия для обучения. И, соответственно, мы ничего не знаем о тех, у кого даже таких условий нет", – добавила Коберник.

Обратил внимание на подобные результаты и педагог Виктор Громовой, под постом которого разгорелась дискуссия. Многие обвиняли родителей, которые допускают, чтобы дети не уважали школу и учебу. А некоторые говорили, что образование напоминает имитацию, которую начинают практиковать и учителя.

"Почему так — очевидно: школа, к сожалению, утратила авторитет. Она заботится об имитации работы, а не о работе самой по себе. И учитель вынужден имитировать работу, вместо того чтобы его заинтересовали в саморазвитии и заботе о себе, чтобы он мог позаботиться о преподавании".

"Вседозволенность родителям и детям привела к катастрофе".

"Потому что 60% того, чему учат в наших школах, – это ерунда. А еще 70% – это до сих пор совковые учителя, которые приходят в школу только для того, чтобы потешить свое эго, издеваясь над детьми и подвергая их буллингу".

Стратегический куратор проекта "Зміст" Елена Северенчук, проанализировав отчет, обратила внимание на то, что проблемы с чтением могут возникнуть из-за потери способности долго удерживать внимание на тексте. Кроме того, в отчете также упоминается появление феномена "hasty readers" – поспешных читателей, а также подчеркивается проблема прокрутки социальных сетей. Именно поэтому детям становится невыносимо читать длинный текст. К тому же появилось "цифровое чтение" – быстрый просмотр лент и поверхностная обработка информации.

Кроме того, подростки стали быстрее уставать. Так, согласно тесту, точность ответов сильнее всего менялась в конце его прохождения. Снижение уровня любознательности и наличие гаджетов также влияют на обучение.

"Во-первых, дети теряют способность долго удерживать внимание на тексте. Во-вторых, появился феномен, который ОЭСР называет "hasty readers" – поспешные читатели. Это изменение внимания и стиля взаимодействия с текстом. Последствие, среди прочего, прокрутки соцсетей. Читать длинный текст в буквальном смысле физически и эмоционально невыносимо. ОЭСР в предисловии к PISA-2025 называет среди возможных объяснений сокращение чтения для удовольствия и переход к цифровому чтению, то есть быстрому просмотру лент и поверхностной обработке информации", – пишет Северенчук.

Не обошел вниманием результаты PISA 2025 и лауреат премии Global Teacher Prize Ukraine 2021 года, учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков. Он подчеркнул разницу в уровнях чтения между мальчиками и девочками, а также то, что результаты детей из поселков и городов примерно эквивалентны трем годам обучения. Педагог призвал не сводить разговор к тому, что "дети мало читают", ведь исследование проверяет не количество книг. Именно поэтому возникает вопрос: учат ли в школе детей думать с помощью текста.

Пройдаков также предложил четыре шага для изменения ситуации.

выделить в школе время для чтения – не перекладывать все на домашнее задание;

– не перекладывать все на домашнее задание; сделать чтение заметной частью школьной жизни — читают ученики, учителя, администрация, присоединяется родительское сообщество;

— читают ученики, учителя, администрация, присоединяется родительское сообщество; дать ребенку право выбора — не все чтение должно определяться программой, особенно важно искать способы привлечения мальчиков;

— не все чтение должно определяться программой, особенно важно искать способы привлечения мальчиков; превратить урок литературы в книжный клуб — меньше вопросов "прочитал ли?", больше дискуссий, интерпретаций, аргументов и работы непосредственно с текстом.

Напомним, что украинские 15-летние школьники набирают в среднем 431 балл по математике по результатам международного исследования PISA 2025*. В 2022 году этот показатель составлял 440 баллов, в 2018-м — 453. Базового уровня математической грамотности (уровня 2 или выше) достигают 54% учеников. Следовательно, почти половина школьников – 46% не демонстрируют минимального набора математических знаний и умений. До самых высоких уровней (5–6) доходят лишь 2,6% подростков.

*Международное исследование качества образования PISA (Programme for International Student Assessment), инициированное Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2000 году, является одним из самых авторитетных источников информации о качестве школьного образования в мире. В 2025 году состоялся девятый цикл исследования, в котором приняли участие 91 страна/экономика.

PISA оценивает не воспроизведение школьной программы, а то, насколько 15-летние подростки способны применять знания и навыки в новых жизненных ситуациях: анализировать информацию, рассуждать, решать проблемы и делать обоснованные выводы.

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