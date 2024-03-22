''Система мёртвая''. Образовательный эксперт привела аргументы, почему объединение вузов в Украине не решит главную проблему

Образовательный эксперт Елена Паныч считает, что объединения высших учебных заведений, европейские реформы и обновление стандартов не помогут оздоровить систему образования в Украине. Оптимизация сети приводит к расформированию научно педагогических коллективов и уменьшает конкуренцию знаний между ними. В качестве примера она привела позиции знакомых преподавателей, которые называют систему образования "мертвой", а свою работу – недооцененной.

Мнениями эксперт поделилась на своей странице в Facebook. Она отмечает, что университеты часто заинтересованы удержать студентов даже в тех случаях, когда они выбирают специальности, не отвечающие их интересам или потребностям. По ее словам, система зависит от количества соискателей образования и часто ставит в приоритет сохранение их числа над качеством образования и индивидуальными потребностями.

"Когда-то одна моя хорошая знакомая, абсолютно блестящая преподавательница, уволилась из университета со словами: "пора покинуть эту мертвую систему". Так вот, многие преподаватели, работающие в сфере высшего образования, чувствуют, что система по сути "мертва". Почему она мертва – наверняка каждый из них находит какое-то свое объяснение. Хотя, на мой взгляд, нам надо бы иметь обоснованные исследования причин депрессивного состояния системы, потому что вера в то, что стоит объединить кого-то с кем-то, и это эту систему оздоровит, может быть иллюзией", – отмечает Паныч.

Видео дня

Специалист уверяет, что в ситуации критики состояния высшего образования мало обращается внимание на самоотверженную борьбу преподавателей и администраций за сохранение и улучшение своих учебных заведений. Многие работники университетов чувствуют себя значительной частью своих вузов и не представляют своей жизни без них. Проблема постоянной нестабильности и возможности закрытия ЗВО вызывает хроническую тревогу и депрессию среди них.

"Я не думаю, что эффективность государственной политики состоит в том, чтобы вдруг лишить этих людей их природной рабочей среды, не предложив даже ничего вместо этого", – говорит просветительница.

Паныч объясняет, что укрупнение вузов якобы должно привести к экономии государственных средств, однако многие учебные заведения имеют также финансирование за счет студентов. Особенно это касается распределения мест государственного заказа, когда соискатели образования получают деньги и "несут" их в тот университет, который выбирают сами. Она считает, что, несмотря на дискуссии относительно эффективности такой системы, деньги все-таки и сейчас ходят за студентом.

Кроме того, просветительница обращает внимание на аудитории вузов, которые предназначены только для обучения, поэтому использовать их иначе нельзя, даже если в них будет мало студентов. По ее мнению, экономия в таком случае может быть осуществлена путем сокращения зарплат ректоров и преподавателей, однако это не приведет к значительному результату.

Образовательный эксперт обращает внимание, что перед тем, как принимать политическое решение, важно рассмотреть, какие расходы оно повлечет за собой и какой положительный результат можно ожидать. В случае сокращения работников университетов нужно выяснить, как это повлияет на экономику и общество. Паныч считает, что у государства должны быть альтернативные предложения для этих специалистов, чтобы они не остались без работы.

По ее словам, высшее образование оказывает значительное положительное влияние на общество, даже при условии существования таких проблем, как плагиат, ведь способствует развитию граждан. Однако оценивать ее эффективность следует на уровне конкретных заведений, а не в целом на уровне государства. Власть имеет другие задачи: обеспечение трудоустройства, безопасности рабочего места и предотвращение панике в обществе в результате больших изменений. Организации, в том числе и вузы, должны быть эффективными и конкурентоспособными, предоставлять качественное образование и бороться за студентов.

Паныч считает, что переориентация на научную работу может стать рациональным вариантом, дополнительным источником дохода и способствовать инновационному развитию университетских программ. Однако только в случае, если уделить ему достаточно внимания.

По словам специалиста, в стране также проявляется тенденция к снижению статуса преподавателя. В частности, путем перевода части просветителей в статус "педагогического работника". Кроме того, в новом профстандарте предлагается увеличить педагогические компетентности по сравнению с научными. Однако, по мнению Паныч, большинство работников вузов воспринимают преподавательскую деятельность более характерной для этой профессиональной сферы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН приостановило объединение университетов и назвало причину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!