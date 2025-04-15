'Система не работает': учительница назвала неожиданную причину, почему дети не умеют читать и критически мыслить

Сегодня часто можно узнать, что современные дети не умеют критически мыслить и не читают книги. Большинство людей обвиняют в этом использование технологий и искусственного интеллекта. Однако преподавательница из Чикаго уверена, что причиной тому неработающая система образования, которую не спешат менять.

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В своем видео в социальной сети TikTok педагог Ева говорит, что дети не умеют читать или критически мыслить, потому что взрослые тоже не умеют. И именно это является подтверждением того, что система не работает.

"Если взрослым трудно читать критически или мыслить аналитически, как мы можем ожидать, что молодые поколения добьются успеха?" – задает вопрос она.

По ее мнению, образование должно предоставлять людям возможность критически мыслить, решать проблемы и существенно взаимодействовать с миром, но, по словам преподавательницы, современное образование построено иначе, и очевидно, что пришло время что-либо менять.

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