''Скажите спасибо, что не написал ''ученика/ученицы''. Учительница рассмешила сеть видео контрольной работы 6-классника

Украинская учительница, которая преподает зарубежную литературу в лицее города Черновцы, выложила в сеть видео, на котором видно, насколько современные ученики могут быть невнимательными. Педагог показала, как ученик 6-го класса подписал свою контрольную работу.

Видео дня

Видеоролик, который она опубликовала в TikTok, собрал около 32 тысяч лайков. А в комментариях пользователи резонно заметили, что могло быть и хуже подписано.

В самом видео учительница показывает, что подписывая работу, ученик просто переписал с доски все, что там было указано, не заменив строку "Фамилия и имя" на свои личные данные.

Пользователи посмеялись над ситуацией, некоторые написали о том, что надо поблагодарить, что хотя бы так написал, а не еще и "ученика/ученицы" через дробь.

Однако большинство заметило, что это не о современных детях, а так было всегда. Кто-то задумался, кто-то не проснулся и не включился в рабочий процесс.

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