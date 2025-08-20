Сколько будет 7×8? Украинцев ошеломил ответ прохожих: "в какой-то момент я даже поверила"
Пользователи социальной сети TikTok были ошеломлены ответами прохожих, когда их спрашивали, сколько будет 7 умножить на 8. Большинство из украинцев отвечало, что правильно будет 48.
Видео с опросом поделился блогер Макс Свой. Пользователи соцсети указали, что даже поверили, что 48 – правильный ответ, ведь прохожие отвечали без колебаний.
"Я даже в какой-то момент поверила, что 48.... Они так уверенно отвечали. Последняя женщина прям спасла мою душу".
"У нормальных людей 56. 48 это у топовых бухгалтеров".
"Это все дистанционное".
"Удивляет что сколько народу не знают обычной таблицы умножения".
"Мой шок в шоке! Спросите еще время на механических часах".
