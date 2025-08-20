Сколько будет 7×8? Украинцев ошеломил ответ прохожих: ''в какой-то момент я даже поверила''

Пользователи социальной сети TikTok были ошеломлены ответами прохожих, когда их спрашивали, сколько будет 7 умножить на 8. Большинство из украинцев отвечало, что правильно будет 48.

Видео дня

Видео с опросом поделился блогер Макс Свой. Пользователи соцсети указали, что даже поверили, что 48 – правильный ответ, ведь прохожие отвечали без колебаний.

"Я даже в какой-то момент поверила, что 48.... Они так уверенно отвечали. Последняя женщина прям спасла мою душу".

"У нормальных людей 56. 48 это у топовых бухгалтеров".

"Это все дистанционное".

"Удивляет что сколько народу не знают обычной таблицы умножения".

"Мой шок в шоке! Спросите еще время на механических часах".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что школьник, который приехал из Ливана, поразил сеть своими знаниями об Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!