Сколько будет длиться семестр и когда начнутся каникулы: в Киеве обнародовали график на 2026/2027 учебный год

Учебный год в школах Киева продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года. Первый семестр продлится до 23 декабря, а второй – с 11 января по 28 мая 2027 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Киевского городского совета. Последний звонок рекомендуется проводить 28 мая. В то же время с 31 мая по 30 июня школы могут организовывать компенсационные занятия, индивидуальные и групповые консультации, проектную деятельность и учебные экскурсии.

Рекомендуемый график каникул в Киеве

осенние – с 26 октября по 1 ноября;

зимние – с 24 декабря по 10 января (дополнительные каникулы для учеников первых классов – с 15 по 21 февраля);

весенние – с 22 по 28 марта.

Структура учебного года и форма обучения (очная, дистанционная) могут корректироваться в зависимости от ситуации с безопасностью. Ведь в условиях военного положения высшим приоритетом остается безопасность всех участников образовательного процесса.

Также особое внимание в новом учебном году необходимо уделить преодолению образовательных пробелов. Поэтому департамент образования рекомендует школам расширять сеть "кружков знаний", которые должны помочь ученикам наверстать упущенное, углубить знания, развивать способности и исследовательские навыки. При организации образовательного процесса рекомендуется учитывать результаты мониторинговых исследований 2026 года.

В столичных школах предусмотрен украиноведческий компонент, направленный на сохранение национальной идентичности, связи детей с родным языком, культурой и историей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сеть потрясло количество первых классов в одной из школ Киевской области.

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