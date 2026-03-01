Сколько гривен осталось на карте? Учительница математики разобрала популярную задачу с процентами на НМТ

Учительница математики и репетитор Наталья Буцикина, которая готовит будущих выпускников к Национальному мультипредметному тесту (НМТ), разобрала одну из самых популярных задач, которые встречаются на экзамене. По ее словам, задания по этому предмету преимущественно несложные, но надо подготовиться, решая их в большом количестве.

На своей странице в социальной сети TikTok, педагог показала, как быстро решить задачу на проценты. В условии нужно было найти, сколько денег осталось на карточке, если в первый раз сняли 40%, потом еще 500 грн и в остатке – половина суммы.

Педагог советует найти самый легкий способ решения для себя, ведь на НМТ важна скорость и правильный ответ, а не ход мыслей.

Чтобы решить эту задачу, надо сначала зафиксировать, что за два подхода с карты была снята половина суммы – 50%. Потому что 500 грн – это 10%, а значит вся сумма в 10 раз больше. Поэтому всего на карте было 5000 грн, а после снятия осталось 2500 грн

