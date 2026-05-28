Сколько котов на рисунке? Интересная головоломка

Эта визуальная головоломка предлагает внимательно рассмотреть комнату и посчитать всех котов. Именно такие оптические иллюзии проверяют не столько интеллект, сколько внимательность, скорость восприятия и умение замечать мелочи. Смотрите изображение ниже.

Видео дня

Попробуйте найти всех котов всего за 13 секунд. Нужно не спешить с ответом и внимательно осмотреть каждый угол изображения.

Сначала посмотрите на рисунок в целом, а затем начинайте проверять отдельные зоны. Лучше всего двигаться глазами постепенно: от дивана к полкам, от пола к окнам, от крупных предметов к мелким деталям.

В таких заданиях часть животных обычно заметна сразу, но несколько могут быть спрятаны среди узоров, мебели или предметов декора. Именно поэтому первое впечатление часто обманчиво.

Поставьте таймер на 13 секунд и попробуйте посчитать всех котов без подсказки. Если не получилось с первого раза, ничего страшного: такие головоломки созданы именно для тренировки внимательности.

После первой попытки можно вернуться к рисунку еще раз и пройтись по нему медленнее. Часто именно во время второго просмотра становятся заметными те детали, которые мозг пропустил вначале.

Правильный ответ

В этой оптической иллюзии спрятано 8 котов.

Если вы нашли всех сразу, у вас действительно очень хорошая внимательность к деталям.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку со спичками для настоящих гениев, в которой нужно передвинуть всего две спички.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.