'Сколько квадратных метров кафеля надо приобрести для ремонта?' Задача по математике для 3 класса запутала сеть

Задача по математике для 3 класса в украинской школьной программе вызвала бурную реакцию в сети. В комментариях пишут и о способах решения, и о том, что в реальной жизни не удастся так легко посчитать, сколько же надо материалов для ремонта квартиры.

Обсуждение возникло под постом дизайнера Ирины Бобель в социальной сети Threads. Она опубликовала снимок из учебника своего сына и указала, что мальчик решил задачу за одну минуту.

В условии говорится о том, что надо посчитать количество кафеля, который понадобится для ремонта пола в коридоре, санузле и ванной, и нарисована схема квартиры, где указаны квадратные метры каждой зоны.

Несколько пользователей написали пошаговое решение в комментариях, но большинство начало шутить о том, что взрослые не смогут посчитать, как дети, ведь они знают о неровном полу, непрямых углах и необходимости иметь запас плитки на подрезку.

"В реальном мире так не работает. Про идеальные углы в 90 градусов я только в сказках слышал + надо запас плитки иметь на подрезку".

"Дети видят задачу и решают числа, а взрослые знают ситуацию настоящего ремонта, и для них недостаточно данных", – пишут в комментариях.

