Сколько лет Гале? Простая математическая задача вызвала бурную дискуссию в сети

Пост с простой задачей, в которой нужно было определить возраст женщины, вызвал споры среди украинцев. Так, пользователям предлагалось определить, сколько лет Гале, решив математическое уравнение 80 – 40 : 10 × 4.

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В комментариях под постом в социальной сети Threads, который собрал почти миллион просмотров, мнения украинцев разделились. Несмотря на то, что многие не смогли найти правильный ответ, большинство согласилось с тем, что именно для решения подобных примеров нужна школа. Ведь именно там детей сначала учат выполнять действия умножения и деления, а уже потом — сложения и вычитания.

В то же время некоторые, правильно решив задачу, пошутили, что Галя уже четыре года как на пенсии или работает в бухгалтерии, потому что не смогла проще сказать, сколько ей лет. В то время как часть комментаторов указала ответ 79.

"80-40:10×4= 1)40:10=4 2)4×4=16 3) 80-16=64 Ответ: Гале сейчас 64 года. Галя, похоже, уже четыре года получает пенсию".

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"Порядок действий: умножение, деление, сложение, вычитание 79".

"Те, у кого получилось 79, как вы дожили до своего возраста?"

"Галя уже 4 года как на пенсии".

"1-е действие – деление: 40 : 10 = 4; 2-е действие – умножение: 4 × 5 = 16; 3-е действие – вычитание: 80 – 16 = 64".

"Хороший пример в комментариях, зачем нужна школа у нас и как она учит".

"Я смотрю на комментарии и в шоке. Люди, вы что, в первых классах прогуливали? Я о тех, у кого умножение было первым".

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