"Сколько нервов потратили деканаты на объяснение студентам, что это?" Украинцев возмутила альтернатива БОВП в вузах и колледжах

В учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования введут дисциплину "Основы национального сопротивления". Она станет альтернативой базовой общевойсковой подготовки (БОВП), которая предусматривала получение военно-учетной специальности студентами.

О соответствующем решении сообщило Министерство образования и науки (МОН) на официальном сайте. Новая дисциплина будет направлена на формирование базовых безопасных навыков и будет распространяться на всех студентов, независимо от их пола. Для лиц с особыми образовательными потребностями, а также тех, чьи религиозные убеждения не допускают пользования оружием, предусмотрены другие образовательные траектории овладения этой дисциплиной.

Изучение дисциплины не предусматривает принятия Военной присяги, прохождения медосмотра, пребывания на полигонах сил обороны или приобретения статуса военнообязанного. МОН совместно с Министерством обороны разработает типовую образовательную программу и учебно-методические материалы, чтобы университеты и колледжи могли преподавать дисциплину с четким практическим содержанием.

Украинцев возмутила подобная инициатива. В частности, под сообщением в группе в Facebook они удивлялись, для чего было вводить БОВП, тратить время и средства на объяснения студентам, отщеплять кредиты от других дисциплин, чтобы потом заменить предмет на новый.

"Всегда удивляло когда сначала принимают какую-то очевидную глупость, а потом героически отменяют. С БОВП всем вменяемым людям изначально было понятно, что это дичь".

"А сколько нервов потратили деканаты на объяснение студентам что это и как это? А сколько студентов отчислилось... А изменения в учебных планах, когда отщепляли кредиты от других дисциплин, чтобы найти 3 кредита для БОВП... Риторический вопрос: до когда будет это продолжаться?"

"А универы отчеты писали о количестве привлеченных/охваченных, нагрузка у кого-то... Спрашивали как с полигонами, даже поступающие интересовались – не отчислят ли их за непрохождение практического этапа. Если посчитать, миллионы человеко-часов. Вопрос о "нам не важен результат, нам главное чтобы вы заморились?"

Напомним, до этого БОВП была включена в образовательные программы, как отдельная учебная дисциплина объемом 10 кредитов ЕКТС, из которых 3 кредита составляет теоретическая подготовка, которую проводит учебное заведение, и еще 7 кредитов практической подготовки в высших военных учебных заведениях, военных учебных частях и центрах, и на учебных полигонах. Для студентов вузов теоретический компонент БОВП преподается на втором году обучения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН отменило еще один обязательный экзамен для поступления в магистратуру в 2026 году.

