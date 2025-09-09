Сколько поступающих в 2025 году не смогли пройти НМТ из-за длительной воздушной тревоги: впечатляющие результаты

В 2025 году из-за длительной воздушной тревоги восемь участников не смогли завершить сдачу национального мультипредметного теста. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Во время заседания ведомства он подчеркнул, что в 2024 году таких поступающих было 52, а в 2023 – 546. По его словам, такие цифры действительно впечатляют и в этом заслуга Украинского центра оценивания качества образования, который делает все возможное, чтобы дети сдавали экзамен в как можно более безопасных условиях.

"Каждый год вы делаете мощную и важную работу, и делаете ее каждый год лучше. И даже то, что вы сейчас большую часть, по крайней мере, часть центров, территориальных центров оценивания переместили в укрытие, тоже дает свои плоды. Я приведу цифры, которые на самом деле радуют. В 2023 году из-за воздушных тревог не смогли сдать сессию и были перенесены на дополнительную 546 человек. В 2024 – 52. В этом году только 8. И это говорит о реально качественной подготовке и о том, что ваши методы на самом деле работают", – сказал Бабак.

Еще 62 поступающих с основной сессии на дополнительную перешли по другим причинам.

В этом году Национальный мультипредметный тест проходил в 1188 временных экзаменационных центрах. Все они имели укрытия. В Харьковской, Сумской и Полтавской областях экзамен проходил непосредственно в убежище.

