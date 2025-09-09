В Украине предложили проводить НМТ в два дня: что известно

В Украине рассматривают возможность проведения национального мультипредметного теста (НМТ) в два дня уже с 2026 года. Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Видео дня

Во время заседания Комитета по вопросам образования, науки и инноваций инициативу поддержали и другие участники. Вакуленко также назвала риски, которые могут возникнуть во время двухдневной сдачи экзамена. В частности, это касается частых воздушных тревог, когда дети, которые работают над тестированием не в укрытии, вынуждены ждать завершения опасности и только после этого продолжать проходить НМТ, или же сделать это в дополнительную сессию.

"Мы рассматриваем такой вариант, мы технически успеем к нему подготовиться. Это очень непростой вариант, потому что он потребует двухсменную и новую модель оценивания. Длинносменная модель оценивания имеет свои риски, в том числе и продолжительность воздушных тревог, которая будет заставлять вторую смену иметь большие риски не дойти до тестирования. В этом году у нас крайне мало тех, кто не прошел оценивание из-за воздушных тревог. Как раз потому, что у нас была односменная модель. Следовательно, абитуриенты, которые хотели продолжать написание тестовых заданий даже после долговременной воздушной тревоги, могли остаться во временном экзаменационном центре и работать. Фактически все поступающие об этом просят, мало кто готов переходить на дополнительную сессию, потому что все понимают, что риски безопасности не уменьшаются", – сказала Вакуленко.

Кроме того, существует и риск для поступающих с прифронтовых территорий, ведь тогда поступающим придется дважды приехать во временный экзаменационный центр в непростых условиях. Это же касается и абитуриентов, находящихся за рубежом, у которых нередко возникает проблема стоимости проезда в пункт сдачи экзамена.

Вакуленко подчеркнула, что решение должно появиться уже в ближайшее время, ведь поступающие должны быть осведомлены о модели оценивания, а УЦОКО должен успеть обеспечить техническую модернизацию программных средств для регистрации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие университеты вошли в топ-3 в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!