Сколько продлится отпуск учителей с 2024 года и какие изменения произошли в военное время. Разъяснение образовательного омбудсмена

Защитник прав в сфере образования Сергей Горбачев пояснил, что в период военного положения основной отпуск может составить максимум 24 дня в году. В то же время, педагоги, как и другие работники, также могут воспользоваться отпуском без сохранения заработной платы, который не может быть больше 30 дней в году.

Отпуск, который берут учителя в связи с семейными обстоятельствами, чрезвычайными ситуациями и вооруженной агрессией против Украины, без сохранения зарплаты, не начисляется в стаж работы. Однако это не запрещает иметь основной отпуск, сообщается на официальном сайте образовательного омбудсмена.

"Если продолжительность ежегодного основного отпуска работника составляет более 24 календарных дней, предоставление не использованных в период действия военного положения дней такого отпуска переносится на период после прекращения или отмены военного положения. Эта норма остается в силе, но, согласно изменениям, теперь по решению работодателя неиспользованные дни такого отпуска могут предоставляться без сохранения заработной платы, что определено абзацем 2 части 1 статьи 12 этого закона", – говорится в пояснении.

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В то же время изменения затронули и период после рождения ребенка. Отпуск предоставляется не позднее трех месяцев со дня его рождения.

В период обучения учителя могут получить дополнительный отпуск продолжительностью до 6 дней с компенсацией зарплаты за счет профсоюзной организации.

Перенос выходных и рабочих дней определяется трудовым или коллективным договором. В других случаях приказ осуществляет работодатель.

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