Сколько сдавать денег на подарок учительнице? Родители школьников устроили дискуссию из-за выпускного в 4 классе

Украинка Мария Велган обратилась к пользователям соцсети с вопросом нормально ли, когда с родителей четвероклассников собирают по 500 гривен на выпускной подарок учительнице. Женщина указала, что в шоке от таких сборов, ведь общая сумма с класса составит 12 500 грн.

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В заметке в Тhreads Велган отметила, что в европейских странах нет такой практики. Например, в Польше, по ее словам, дети по окончании четвертого класса дарят учителю собственноручно сделанную открытку. Зато в Украине продолжаются подобные поборы.

"Вопрос к родителям 4-классников. 25 детей в классе, на подарок учительнице собирают по 500 грн. То есть 12 500 тыс.!!! Это норм или стрем? Потому что я немного в шоке. Мы же хотим и считаем себя европейцами. В Польше, на окончание 4 класса учителю дарят открытку сделанную собственноручно учениками, сестра рассказывала. Просто интересно, когда эти поборы закончатся у нас", –написала Велган.

Украинцы не сошлись во мнении, действительно ли нужно собирать такие средства. Некоторые писали, что это единственный способ отблагодарить учителя, сетуя на их низкую зарплату. Тогда как некоторые педагоги призвали не делать таких подарков.

"Я учительница. Мой вам совет – не собирайте деньги и не дарите ничего. Потому что мы все знаем, что подарки в 99% случаев неискренние и родители потом обсуждают учителей за это".

"Моя мама учительница младших классов, и я знаю какой это адский труд. Поэтому, если большинству норм, кроме вас, то норм".

"Честно? Одновременно иметь дело с таким количеством детей и за те деньги я бы не хотела. А если учительница бережно относилась к моему ребенку все это время, то я и больше готова сбросить, чтобы отблагодарить".

"Честно, как бывшая учительница скажу, лично я ненавидела подарки, мне гораздо приятнее получить рисунок или носки с прикольной надписью от учеников, чем это все. Чтобы потом еще в спину плевали".

"А вы в курсе, что согласно Закону Украины "О предотвращении коррупции" максимальная стоимость подарка от класса не должна превышать 2 прожиточных минимумов, то есть 2 × 3 028 грн = 6 056 грн. Если больше, это уже взятка!".

"Моя мама 25 лет работала учительницей. Зп не высокая и пенсия 2700 грн. К сравнению зп учителей в Европе 2700€. Там подарки – открытки. Но чувствуете разницу?".

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