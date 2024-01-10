Сколько школ в Украине уже имеют надежные укрытия. Данные на начало 2024 года

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, сколько школ имеют надежные укрытия на территории нашего государства с началом 2024 года. По его словам, сейчас ими обеспечены 88% учебных заведений. В частности, в безопасности при обучении может находиться 93% школьников и педагогов.

Об этом глава правительства сообщил в своем Telegram. Он отметил, что состояние убежищ находится под особым контролем.

По словам Шмыгаля, в Кабинете министров ставят целью достичь 100% обеспечения укрытиями участников образовательного процесса.

"Наша цель – довести этот показатель практически до 100%. А также модернизировать убежища, которые нуждаются в обновлении. Для этого в госбюджете заложено 2,5 млрд грн. Будем контролировать их эффективное использование местными властями", – сказал премьер-министр.

Напомним, на конец 2023 года в украинских учебных заведениях было обустроено 87% убежищ. Об этом рассказывал министр образования и науки Оксен Лисовой. Он подчеркнул, что количество школ без укрытия продолжает сокращаться и в конце года ситуация стала намного лучше, чем было в начале учебного. В частности, и вступили в действие новые требования к помещениям, по которым нужно создать примерно 2,5 тысячи объектов.

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Глава образовательного ведомства отметил, что в 2024 году на строительство защитных помещений выделено 2,5 миллиарда гривен, на которые МОН планирует построить около 300 укрытий по разному объему. Таким образом, в госструктуре планируют способствовать выходу детей на офлайн-обучение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что часть учебных заведений на Харьковщине могут перевести на офлайн и смешанное обучение.

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